MERCADOS GLOBALES - Asia avanza mientras se acerca el final del cierre de la Administración de EEUU

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 12 nov (Reuters) -

Las bolsas avanzaban en la sesión asiática del miércoles, mientras el Congreso de Estados Unidos parecía dispuesto a poner fin al cierre de la Administración federal y los operadores buscaban un rumbo a falta de pistas de los servicios de datos gubernamentales.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

subía un 0,4% mientras los miembros de la Cámara de Representantes se preparaban para votar una moción que podría restaurar la financiación de las agencias gubernamentales y poner fin a un cierre que comenzó el 1 de octubre y es ahora el más largo de la historia de EEUU.

"La confianza mejoró después de que el Senado de EEUU aprobara un proyecto de ley para poner fin al cierre más largo de la historia de la Administración de EEUU", escribieron analistas de Westpac en un informe de análisis. "Se espera que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto de ley en los próximos días". Los futuros del S&P 500 e-mini cotizaban un 0,2% al alza tras una sesión mixta para las bolsas estadounidenses el martes en la que el Promedio Industrial Dow Jones un 1,2% para alcanzar un cierre récord, mientras que el Nasdaq Composite retrocedía un 0,3%.

En ausencia de datos de las agencias gubernamentales federales, los operadores se centraron en los datos semanales de empleo de ADP del martes, que mostraron que los empleadores privados perdieron una media de 11.250 puestos de trabajo a la semana en las cuatro semanas que finalizaron el 25 de octubre.

Los operadores apuestan cada vez más por una mayor relajación de la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal presentan una probabilidad implícita del 67% de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del banco central estadounidense del 10 de diciembre, frente al 62% de un día antes.

El índice del dólar estadounidense

, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, se revalorizaba un 0,1%, hasta US$99,574, y cotizaba ligeramente al alza tras haber alcanzado los niveles más bajos de este mes a principios de la sesión. El dólar estadounidense se fortaleció un 0,2% frente al yen, situándose en 154,48. El euro bajaba un 0,1%, hasta US$1,1575. Los valores taiwaneses lideraban las ganancias en Asia con una subida del 1%, mientras que en Japón, el Topix subía un 0,6% y alcanzaba un nuevo máximo histórico.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Kim Coghill; edición en español de Jorge Ollero Castela)