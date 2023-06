Mercados globales-asia cae y el yen y el yuan rozan mínimos de 8 meses con las dudas sobre tipos 

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 29 jun (Reuters) - Las bolsas asiáticas caían el jueves después de que varios líderes de bancos centrales reafirmaran su determinación de doblegar a la inflación, advirtiendo que los tipos de interés podrían tener que subir todavía más, mientras que el yen y el yuan luchaban por salir de mínimos de varios meses en un contexto de temores de intervención.

Europa apunta a una apertura a la baja, con los futuros del EUROSTOXX 50 y los del británico FTSE perdiendo ambos un 0,1%. Los futuros de Wall Street subían un 0,1%, mientras los inversores esperan los datos del gasto en consumo personal estadounidense (PCE, por sus siglas en inglés) del viernes.

En Asia, El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, caía un 0,5%, con una negociación menos intensa por ser días festivos en Singapur, India y Malasia.

El índice de grandes valores chinos caía un 0,3% y el índice Hang Seng de Hong Kong retrocedía un 1,3%. El Nikkei japonés cedió ganancias anteriores, pero mantenía un alza del 0,1%.

El yuan negociado en el territorio chino bajaba a 7,2491 por dólar, muy cerca del mínimo de ocho meses alcanzado hace un día. Y ello a pesar de que el banco chino central fijó un tipo de cambio más alto de lo esperado, lo que los inversores interpretaron como un intento oficial de frenar la debilidad de la divisa.

"Es posible que al Banco Popular de China no le importe que la divisa caiga porque contribuye al crecimiento de la economía del país, pero probablemente no quiera que caiga demasiado rápido porque entonces parecería que cunde el pánico", dijo Shane Oliver, economista jefe de AMP en Sídney.

"Obviamente, el banco central podría intentar ralentizarlo, pero es como cuando baja la marea, están en cierto modo luchando contra la marea que baja".

En la jornada anterior, las acciones estadounidenses se mantuvieron prácticamente sin cambios. El Nasdaq logró una pequeña subida con el apoyo de los valores tecnológicos, con Apple cerrando en máximos históricos, mientras que el Dow cerró ligeramente a la baja.

El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que es probable que el banco siga subiendo los tipos y no descartó una subida en julio. En particular, dijo que no ve una reducción de la inflación hasta el objetivo del 2% hasta 2025.

"Así que no hubo muchas sorpresas, lo que explica por qué los mercados de renta variable no cayeron tanto, a pesar del mensaje de línea dura", dijo Oliver.

De hecho, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años terminaron el miércoles en el 4,722%, tras repuntar brevemente hasta el 4,778%, mientras los mercados de renta fija seguían poniendo en duda que la Fed sea partidaria de dos subidas más. El jueves subieron 2 puntos básicos, hasta el 4,7451%.

Los futuros prevén un 80% de posibilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en julio, antes de mantenerlos estables el resto del año.

Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reforzó las expectativas de una novena subida consecutiva de los tipos de interés de la zona del euro en julio. Los mercados prácticamente han descontado otras dos subidas de tipos por parte del BCE este año.

Por el contrario, el Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, reiteró que "aún queda camino por recorrer" para alcanzar de forma sostenible una inflación del 2%, las condiciones que el Banco de Japón ha establecido para considerar la posibilidad de abandonar el estímulo ultraexpansivo.

La política monetaria expansiva del Banco de Japón ha minado la cotización del yen, que caía un 0,1% el jueves, hasta 144,56 por dólar, muy cerca del mínimo de ocho meses de 144,62 alcanzado durante la noche.

Los mercados están a la expectativa de la intervención de las autoridades japonesas, tras las crecientes advertencias verbales de representantes del Gobierno esta semana de que la caída del yen puede haber sido demasiado rápida.

Los inversores están ahora pendientes del índice PCE estadounidense del viernes, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. Los analistas consultados por Reuters esperan que la lectura subyacente se sitúe en el 4,7% interanual, todavía muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

"Los mercados parecen estancados en un patrón de espera, observando con asombro las incoherencias entre el apetito de riesgo, las curvas de rendimiento, las sorpresas de los datos y la inflación", declaró Mark McCormick, responsable mundial de estrategia de divisas y mercados emergentes de TD Securities.

"Para Estados Unidos, la desinflación es el principal motor y envía la señal direccional sobre el segundo semestre más fuerte para el dólar: entrecortado, pero a la baja".

La debilidad del yuan y del yen ha impulsado al billete verde en general. El dólar estadounidense subía un 0,2% frente a una cesta de divisas principales el jueves.

El dólar ha caído un 0,5% en la primera mitad del año, tras alcanzar el año pasado su nivel más alto de la década.

Los precios del petróleo perdían terreno el jueves. Los futuros del crudo estadounidense retrocedieron un 0,6% a 69,13 dólares por barril, y el crudo Brent bajaba un 0,6% a 73,54 dólares por barril.

El oro bajaba un 0,2% y se situaba en 1.904 dólares la onza.

Para leer las noticias de Reuters de mercados y finanzas, haga clic en:

Para conocer la situación de los mercados bursátiles asiáticos, haga clic en:

(Reporte de Stella Qiu; editado en español por Darío Fernández)

Reuters