MERCADOS GLOBALES: Asia repunta ante el tirón del Nikkei y la recuperación de los chips

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 9 feb (Reuters) -

Los mercados asiáticos subían el lunes, en un momento en que la contundente victoria de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, despertó el interés por más políticas reflacionistas, mientras que los inversores se sintieron aliviados por el repunte de última hora de las acciones de los fabricantes de chips estadounidenses.

Las compras de oportunidad en valores muy castigados, como la plata, también contribuyeron a reforzar el optimismo, al igual que las apuestas por una mayor flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de EEUU.

Ahora se considera muy probable que se produzca una bajada de tipos en junio, y se espera que los datos económicos de esta semana sobre el empleo, la inflación y el gasto refuercen los argumentos a favor de las medidas de estímulo.

Un artículo de Bloomberg News, según el cual China había instado a los bancos a reducir su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense, lastró un poco más al dólar y empujó ligeramente al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro.

En cuanto a las bolsas, el Nikkei de Japón encabezaba los avances con un alza del 3,9%, alcanzando máximos históricos, ya que la mayoría decisiva del Gobierno allana el camino para un mayor gasto y recortes fiscales.

"La victoria da a Takaichi una mayoría estable, lo que le permite tomar medidas decisivas en materia de estímulo fiscal, inteligencia artificial, semiconductores, seguridad energética y reformas estratégicas", dijo Marc Jocum, estratega de inversiones de Global X ETFs Australia.

"Japón se ha considerado durante mucho tiempo una inversión contraria, pero ahora es una historia de reformas con un impulso significativo", añadió. "La estabilidad política, la mejora de la rentabilidad del capital, el despliegue de capital nacional y las valoraciones razonables apuntan en la misma dirección".

Sin embargo, la perspectiva de un mayor endeudamiento empujó los rendimientos de los bonos del Estado japonés a dos años hasta su nivel más alto desde 1996, con un 1,3%.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón, subía un 2,4%, mientras que el índice tecnológico de Corea del Sur avanzaba un 4,1%.

Las acciones líderes chinas subían un 1,6%, antes de las cifras de inflación que se publicarán el miércoles y que se espera que muestren un retroceso en los precios de los alimentos y una deflación continuada en los precios al productor.

En cuanto a Europa, los futuros del EUROSTOXX 50 se fortalecían un 0,3%, al igual que los futuros del DAX, mientras que los futuros del FTSE avanzaban un 0,4%.

Los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq subían un 0,1%, tras repuntar más de un 2% el viernes y romper así una racha de fuertes pérdidas.

Persistía la preocupación sobre si las enormes cantidades que se están gastando en IA darán algún día sus frutos y qué empresas se beneficiarán o fracasarán en última instancia. Solo los cuatro gigantes tecnológicos más grandes de EEUU tienen previsto gastar 650.000 millones de dólares en inversiones este año.

"Los inversores están rotando sensatamente de los que gastan en IA a los que se benefician de ella, de los servicios a la fabricación, del excepcionalismo estadounidense al reequilibrio global", escribieron los analistas de BofA en una nota. "Estamos largos en la economía real y cortos en Wall Street".

(Información de Wayne Cole; edición de Sonali Paul y Neil Fullick; edición en español de Paula Villalba)