MERCADOS GLOBALES-Asia repunta, pero los resultados de Nvidia no logran impresionar
Por Rae Wee
SINGAPUR, 26 feb (Reuters) -
Las bolsas asiáticas registraban ligeras ganancias el jueves ante una acogida favorable a los resultados de Nvidia, aunque persistían las preocupaciones por la disrupción provocada por la inteligencia artificial y el aumento de los costes, mientras el yen se mantenía inestable al ponerse en duda nuevas subidas de tipos en Japón.
Por otra parte, la persistente preocupación por la escalada de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán mantenía elevados los precios del petróleo, a la espera de entre ambos países, prevista para el jueves.
Nvidia pronosticó el miércoles unos ingresos para el primer trimestre superiores a las estimaciones del mercado, apostando por el gasto incesante de las grandes tecnológicas en sus procesadores de inteligencia artificial.
Sin embargo, sus acciones cotizaban sin cambios después del cierre, ya que los inversores, acostumbrados a que la empresa superara con creces las expectativas de ingresos durante 14 trimestres consecutivos, probablemente se sintieran decepcionados por los resultados poco destacables en esta ocasión.
Esto contribuyó a una caída del 0,3% en los futuros del Nasdaq
, mientras que los futuros del S&P 500
retrocedían igualmente un 0,2%. Los futuros del EUROSTOXX 50 y los futuros del FTSE bajaban un 0,2% y un 0,08%, respectivamente.
"El debate se ha centrado mucho menos en los excelentes resultados a corto plazo y más en la sostenibilidad de , dada la preocupación por su cuantía, su monetización y la degradación del flujo de caja", dijo Richard Clode, gestor de carteras de Janus Henderson Investors. El Nikkei japonés subía un 0,15%, mientras que el KOSPI surcoreano se disparaba un 3%.
El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón
avanzaba un 0,65%. El índice Hang Seng de Hong Kong
bajaba un 0,76%, mientras que el índice de grandes valores CSI300, de China
,
retrocedía un 0,2%.
"La reacción inmediata del mercado es de alivio, lo que se traduce en un tono moderadamente optimista tras la volatilidad provocada por la inteligencia artificial en las últimas semanas", dijo Charu Chanana, estratega jefa de inversiones de Saxo, sobre la reacción de los mercados bursátiles asiáticos a los resultados de Nvidia.
"No obstante, esto no pone fin al debate. Las valoraciones siguen estando tensionadas en algunas partes del ecosistema, y los riesgos de disrupción son cada vez más visibles a medida que se intensifica la competencia."
Los operadores han mostrado una actitud ambivalente haciaen las últimas semanas, preocupados por el rendimiento de la inversión y el potencial de la tecnología para trastocar industrias enteras, pero reacios a quedarse al margen.
(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)