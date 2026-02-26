MERCADOS GLOBALES-Asia repunta, pero los resultados de Nvidia no logran impresionar

Por Rae Wee

SINGAPUR, 26 feb (Reuters) -

Las bolsas asiáticas registraban ligeras ganancias el jueves ante una acogida favorable a los resultados de ‌Nvidia, aunque persistían las preocupaciones ‌por ⁠la disrupción provocada por la inteligencia artificial y el aumento de los costes, mientras el yen se mantenía inestable al ponerse en duda nuevas subidas de tipos ​en Japón.

Por ⁠otra ⁠parte, la persistente preocupación por la escalada de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán ​mantenía elevados los precios del petróleo, a la espera de entre ambos países, prevista para el ‌jueves.

Nvidia pronosticó el miércoles unos ingresos para el primer ​trimestre superiores a las estimaciones del ​mercado, apostando por el gasto incesante de las grandes tecnológicas en sus procesadores de inteligencia artificial.

Sin embargo, sus acciones cotizaban sin cambios después del cierre, ya que los inversores, acostumbrados a que la empresa superara con creces las expectativas de ingresos durante 14 trimestres consecutivos, probablemente se sintieran decepcionados por los resultados poco ​destacables en esta ocasión.

Esto contribuyó a una caída del 0,3% en los futuros del Nasdaq

, mientras que los futuros del S&P ⁠500

retrocedían igualmente un 0,2%. Los futuros del EUROSTOXX 50 y los futuros del FTSE bajaban un 0,2% y un 0,08%, ‌respectivamente.

"El debate se ha centrado mucho menos en los excelentes resultados a corto plazo y más en la sostenibilidad de , dada la preocupación por su cuantía, su monetización y la degradación del flujo de caja", dijo Richard Clode, gestor de carteras de Janus Henderson Investors. El Nikkei japonés subía un 0,15%, mientras que el KOSPI surcoreano se disparaba un 3%.

El índice de MSCI de acciones ‌de Asia-Pacífico que no incluye Japón

avanzaba un 0,65%. El índice Hang Seng de Hong Kong

bajaba un ⁠0,76%, mientras que el índice de grandes valores CSI300, de China

,

retrocedía un 0,2%.

"La reacción ‌inmediata del mercado es de alivio, lo que se traduce en un tono ⁠moderadamente optimista tras la volatilidad provocada por la inteligencia artificial ⁠en las últimas semanas", dijo Charu Chanana, estratega jefa de inversiones de Saxo, sobre la reacción de los mercados bursátiles asiáticos a los resultados de Nvidia.

"No obstante, esto no pone fin al debate. Las valoraciones siguen estando tensionadas en algunas partes del ecosistema, y los riesgos de disrupción son ‌cada vez más visibles a medida ​que se intensifica la competencia."

Los operadores han mostrado una actitud ambivalente haciaen las últimas semanas, preocupados por el rendimiento de la inversión y el potencial de la tecnología para trastocar industrias enteras, pero reacios a quedarse al margen.

(Información de Rae Wee; ‌edición de Shri Navaratnam y Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)