MERCADOS GLOBALES: Asia se recupera al contrarrestar los datos de EEUU el temor por las valoraciones

Por Rae Wee

SINGAPUR, 6 nov (Reuters) -

Las bolsas asiáticas subían el jueves, revirtiendo parcialmente la fuerte caída de la sesión anterior, después de que unos datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado atrajeran de nuevo a los inversores a unos índices que cotizaban cerca de máximos históricos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, en un momento en que los operadores redujeron aún más las apuestas a un recorte de tipos de la Reserva Federal el mes que viene, lo que a su vez mantuvo al dólar cerca de máximos de cinco meses.

Los datos del miércoles mostraron que la actividad del sector servicios estadounidense aumentó en octubre hasta máximos de ocho meses gracias al sólido crecimiento de los nuevos pedidos, mientras que las nóminas privadas subieron 42.000 el mes pasado, superando las expectativas.

"En realidad, no estamos demasiado preocupados por el mercado laboral", afirmó Keiko Kondo, responsable de inversiones multiactivos para Asia de Schroders.

"Hay poca rotación en el mercado, las empresas probablemente están invirtiendo más en tecnología, probablemente no necesariamente contratando más gente, pero tampoco despidiendo gente. Así que probablemente el funcionamiento de la economía y del mercado laboral esté cambiando un poco".

Esto ayudó a Wall Street a remontar en la víspera, mientras que el nerviosismo por las exageradas valoraciones de los valores tecnológicos se disipó y los optimistas beneficios empresariales también restauraron el apetito por el riesgo de los inversores. En Asia, el Nikkei japonés subía un 1,4%, tras caer un 2,5% el miércoles. El Kospi de Corea del Sur también avanzaba más de un 2% poco después de la apertura, antes de recortar el avance y subir un 0,8%. En la sesión anterior había caído un 2,85%.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,76%.

El miércoles, los mercados bursátiles sufrieron una fuerte caída en Asia debido al temor de los inversores a que las valoraciones se dispararan, aunque la mayoría de ellos afirmó que la caída no era motivo para el pánico.

Los futuros del Nasdaq bajaban un 0,17%, mientras que los futuros del S&P 500 caían un 0,09% y cedían parte de sus ganancias de la sesión nocturna al contado.

Los futuros del EUROSTOXX 50 descendían un 0,02%. Los futuros del FTSE retrocedían un 0,05%.

En China, el índice bursátil de referencia de Shanghái recuperó el nivel psicológicamente importante de los 4.000 puntos, ya que el optimismo sobre la autosuficiencia tecnológica impulsó las acciones relacionadas con los semiconductores y la inteligencia artificial.

Daniel Blake, estratega de renta variable para Asia y los mercados emergentes de Morgan Stanley, afirmó: "Vemos la posibilidad de que este repunte se amplíe", en referencia al repunte de los mercados chinos, liderado por las empresas tecnológicas.

"Está buscando empresas que tengan posiciones industriales fuertes y poder de fijación de precios dentro de esos segmentos que pueden ser los beneficiarios indirectos de la difusión de la IA y la tecnología".

"Estamos observando esa cadena de suministro industrial en particular, porque es el ajuste más natural para la fuerza de fabricación de China, y sus ambiciones de incrustar la autonomía en la economía".

En el frente arancelario, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos plantearon dudas el miércoles sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump, en un caso con implicaciones para la economía mundial que marca una importante prueba de los poderes de Trump.

DISMINUYEN LAS APUESTAS DE RECORTE DE LA FED

El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se situaba en el momento de elaboración de este artículo en el 4,1473%, tras haber subido casi siete puntos básicos en la sesión anterior, mientras que el rendimiento a dos años se situaba en el 3,6213%.

Para aumentar la presión alcista sobre los rendimientos a largo plazo, el Departamento del Tesoro de EEUU dijo que esperaba mantener estable el tamaño de sus subastas de cupones nominales y notas a tipo variable durante al menos los próximos trimestres, pero que estaba empezando a considerar futuros aumentos.

El aumento de los rendimientos ofrecía cierto apoyo al dólar, que rondaba un máximo de más de cinco meses alcanzado en la sesión anterior.

Los alentadores datos económicos estadounidenses publicados el miércoles han llevado a los operadores a valorar en un 61% la posibilidad de un recorte de la Reserva Federal en diciembre, frente al 70% de principios de semana.

"Las probabilidades de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre se están reduciendo", afirmó José Torres, economista jefe de Interactive Brokers.

"La expectación por las esperadas actualizaciones económicas, cuya frecuencia se ha reducido debido al prolongado cierre de la Administración, también está apoyando la subida del billete verde".

Frente al yen, el dólar bajaba un 0,16%, hasta 153,84. El euro subía un 0,12%, a 1,1507 dólares.

La libra esterlina ganaba un 0,05%, hasta 1,3059 dólares, a la espera de la decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés.

En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo avanzaban ligeramente y los futuros del crudo Brent subían un 0,36%, a 63,75 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense se revalorizaba un 0,4%, a 59,84 dólares por barril.

El oro al contado subía un 0,13% hasta 3.987,56 dólares la onza.

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)