MERCADOS GLOBALES-Asia se tambalea ante la venta masiva en software y análisis de datos

Por Rae Wee

SINGAPUR, 4 feb (Reuters) - Las bolsas asiáticas se mostraban inestables el miércoles, tras las fuertes pérdidas registradas en ⁠los mercados bursátiles estadounidenses y europeos ⁠por el temor a que los avances en inteligencia artificial puedan suplantar al software tradicional.

Los precios del petróleo subían después de que Estados Unidos ⁠derribara un ‌dron ​iraní y barcos armados se acercaran a un buque con bandera estadounidense en una ​ruta navegable clave, mientras que los metales preciosos se recuperaron tras la reciente caída.

La ‌venta masiva entre las empresas estadounidenses y europeas de ‌análisis de datos, servicios profesionales y software ​se intensificó después de que el lanzamiento por parte de Anthropic de complementos para su agente Claude Cowork el viernes despertara la preocupación de que la inteligencia artificial pudiera provocar una disrupción en esos sectores.

Aunque las acciones de algunas empresas relacionadas caían en Asia, la presión vendedora general fue menos acusada, dado el dominio histórico de la región en la fabricación de hardware. El índice CSI ⁠Software Services de China caía un 3%, mientras los gigantes tecnológicos que cotizan en Hong Kong perdían un 1,8%.

En ​Japón, el precio de las acciones del gigante publicitario Dentsu

se desplomaba más de un 6%. Las acciones del Nomura Research Institute

caían casi un 8%. El Nikkei bajaba un 0,8 %, aunque el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, se mantenía un 0,1% más fuerte. Los futuros del Nasdaq caían un 0,12% tras perder más de un 1% en la ⁠sesión durante la noche, mientras que los futuros del S&P 500 apenas registraban cambios. Los futuros ​del EUROSTOXX 50 bajaban un 0,1%. Los futuros del FTSE subieron un 0,08%.

" de la IA se está dividiendo entre ganadores y perdedores relativos", afirmó Ben Bennett, director de estrategia de inversión para Asia de ‍L&G Asset Management.

"Lo vimos la semana pasada, cuando Microsoft cayó a pesar de sus buenos resultados, por el temor a que se produjeran perturbaciones en su negocio de software. Y esa inestabilidad del software ha continuado esta semana. Por lo tanto, no es simplemente que el sector tecnológico sea un ​ganador universal, sino que también va a tener algunas áreas débiles." El KOSPI de Corea del Sur, con gran peso tecnológico, se revalorizaba un 1,4%, mientras que las acciones de Taiwán subían un 0,2%.

(Información de Rae Wee; edición ‍de Edwina Gibbs y Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)