Mercados globales-asia sube y el dólar sube al modificarse las apuestas sobre tipos en eeuu

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 2 abr (Reuters) - Las bolsas asiáticas subían el martes, mientras que el dólar se fortalecía, manteniendo al yen cerca del nivel de 152 por dólar que tiene preocupados a los operadores por una posible intervención, al desvanecerse las expectativas de que la Reserva Federal esté cerca de recortar los tipos de interés. Los datos publicados el lunes mostraron que el sector manufacturero estadounidense creció en marzo por primera vez en 1 año y medio, con un fuerte repunte de la producción y un aumento de los nuevos pedidos, lo que puso de relieve la fortaleza de la economía y sembró dudas sobre el calendario de recortes de tipos de la Fed.

Los sólidos datos manufactureros provocaron una subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, con los rendimientos a dos y diez años subiendo a máximos de dos semanas, lo que impulsó al dólar. Los futuros indicaban que los mercados bursátiles europeos se preparaban para una apertura moderada, con subidas en los futuros de los índices: 0,10% en los del Eurostoxx 50, 0,02% en el DAX alemán y 0,07% en el FTSE. El Nikkei japonés se mostraba volátil. Recuperaba la marca de los 40.000 puntos en la mañana, pero posteriormente se mantenía plano, por debajo de dicho nivel. El yen se debilitaba ligeramente a 151,76 por dólar, no muy lejos del mínimo de 34 años de 151,975 que tocó la semana pasada, con los operadores atentos a cualquier indicio de intervención por parte de las autoridades japonesas. Tony Sycamore, analista de mercado de IG, afirma: "La racha continuada de datos sólidos en Estados Unidos está haciendo cada vez más incómoda la vida de las autoridades japonesas que intentan apoyar al yen". "También significa que es poco probable que se produzca un evento de estabilización (intervención física) hasta después de que se rompa el nivel de 152,00." Tokio intervino en el mercado de divisas en 2022, primero en septiembre y de nuevo en octubre, cuando el yen cayó hacia los 152 por dólar, un nivel visto por última vez en 1990. El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, dijo el martes que las autoridades estaban dispuestas a tomar las medidas oportunas contra la excesiva volatilidad del mercado de divisas. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,65%, debido principalmente a las acciones de Hong Kong. El índice Hang Seng subía más de un 2%, recuperando terreno gracias a la reapertura del centro financiero tras los días festivos del viernes y el lunes. Las acciones chinas bajaban el martes tras registrar el lunes su mayor subida diaria en un mes, ya que los últimos datos de actividad manufacturera indicaron que la recuperación económica del país está ganando fuerza. En la víspera, el S&P 500 inició la primera sesión del segundo trimestre con calma, lastrado por las preocupaciones sobre el calendario de los recortes de los tipos de interés, después de que unos datos manufactureros mejores de lo esperado impulsaran al alza los rendimientos del Tesoro. El índice de referencia estadounidense había registrado la mayor subida porcentual del primer trimestre en cinco años. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba al 4,309% el martes, tras haber tocado un máximo de dos semanas del 4,337% en la sesión anterior. El rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés, descendía 2,5 puntos básicos hasta el 4,693% el martes, no muy lejos del máximo de casi dos semanas del 4,726% alcanzado en la sesión anterior. Los elevados rendimientos favorecían al dólar, mientras que el euro bajaba un 0,11%, hasta 1,0731 dólares, y la libra se situaba en el momento de elaboración de este artículo en 1,2541 dólares, un 0,07% menos que el día anterior. Frente a una cesta de divisas, el dólar subía un 0,048%, hasta 105,05, justo por debajo del máximo de 4 meses y medio de 105,07 que alcanzó el lunes tras unos datos manufactureros mejores de lo esperado. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en junio es del 61%, frente al 70% de una semana antes. También prevén recortes de 68 puntos básicos este año. "Es posible que los mercados hayan reaccionado de forma exagerada a las inesperadas cifras del ISM manufacturero, teniendo en cuenta la insistencia del presidente de la Reserva Federal, Powell, en aminorar la restricción de la política monetaria este año", afirmó Nicholas Chia, estratega macroeconómico para Asia de Standard Chartered. "Si la inflación subyacente del índice PCE disminuye hasta el 2,5%-2,6% en la reunión de junio, podría haber recortes de tipos, lo que abriría la puerta a una ligera debilidad del dólar. El riesgo es que el consejo de la Fed no logre unanimidad sobre los recortes, lo que daría otro impulso a los rendimientos estadounidenses y al USD." En cuanto a las materias primas, el crudo estadounidense subía un 0,51%, hasta 84,14 dólares por barril, y el Brent se situaba en 87,85 dólares, un 0,49% más en el día, favorecido por los indicios de mejora de la demanda y el aumento de las tensiones en Oriente Próximo. El oro al contado sumaba un 0,3%, hasta los 2.256,46 dólares la onza, tras alcanzar el lunes un máximo histórico de 2.265,49 dólares.

(Reportaje de Ankur Banerjee; edición de Sam Holmes y Jamie Freed; editado en español por Tomás Cobos)