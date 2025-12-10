MERCADOS GLOBALES: Bolsas bajan por nerviosismo de los inversores sobre la Fed y resultados de la IA

Por Amanda Cooper

LONDRES, 10 dic (Reuters) - Las bolsas mundiales caían el miércoles a medida que se acercaba la hora de la verdad para una junta de política monetaria de la Reserva Federal dividida y unos resultados de beneficios que podrían poner a prueba las altísimas valoraciones de la inteligencia artificial.

* Con la mayoría de los activos congelados antes de conocer el veredicto de la Fed, la atención se veía acaparada por un repentino declive del yen y el vertiginoso ascenso de los precios de la plata, con ambos alcanzando niveles récord.

* El mercado de futuros mostró que los operadores ven un 89% de probabilidades de que la Fed recorte las tasas de interés en un cuarto de punto, al 3,5-3,75%, más tarde en el día. No obstante, también asumen que es poco probable que la orientación sugiera más rebajas rápidamente, con apenas un 21% de posibilidades de un movimiento en enero.

* Las bolsas europeas bajaban un 0,1%, al igual que los futuros de Wall Street, mientras que el dólar se depreciaba frente a una cesta de seis destacadas divisas.

* Mucho dependerá de si las previsiones de las autoridades de la Fed prevén uno, dos o ningún recorte el año que viene. Los analistas también sospechan que al menos dos de los 12 votantes podrían disentir contra una flexibilización, lo que pondría al presidente Jerome Powell en una posición difícil.

* Para complicar aún más la situación, la falta de datos debido al cierre del Gobierno va a retrasar el importantísimo informe de nóminas de noviembre al 16 de diciembre, mientras que las cifras de inflación se publicarán dos días después.

* "Me centro en el gráfico de puntos. El mercado prevé dos recortes, mientras que el gráfico de puntos de septiembre preveía uno. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a ver una recalibración?", dijo Fiona Cincotta, de City Index. "Si no cambian el gráfico de puntos, creo que tendremos que ver una revaloración de corte agresivo en el mercado, lo que pondría en peligro el 'alza de Santa Claus'".

* Aunque parece probable que la sesión esté dominada por la cautela, la volatilidad podría llegar el jueves, cuando los inversores de fuera de Estados Unidos reaccionen a la decisión de la Fed y a los reportes de Oracle y Broadcom, considerados ahora como un indicador de la salud de la IA y que se conocerán tras el cierre de Wall Street.

* En los mercados de renta fija, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ganaba unos modestos 1,4 puntos básicos, al 4,199%, tras haber subido 18 puntos básicos desde principios de diciembre, lo que supone su mayor avance mensual desde mayo.

* En los mercados cambiarios, el euro cotizaba plano frente a su par japonés, a 182,355 yenes, tras tocar un pico de 182,64 más temprano, mientras que la libra esterlina alcanzó máximos no vistos desde mediados de 2008, a 208,95 yenes. El dólar restaba un 0,14%, a 156,65 yenes, tras mejorar un 0,5% el martes.

* La plata volvía a ser la estrella de las materias primas, alcanzando un récord de 61,61 dólares la onza. Su precio se ha duplicado con creces este año, ya que las existencias han disminuido y una tendencia alcista ha atraído la demanda de los fondos de impulso.

* El oro se debilitaba levemente, a 4.200 dólares la onza, tras tocar un máximo de 4.381 dólares en octubre.

* Los precios del crudo mejoraban tras haber perdido terreno más temprano en la semana, cuando Irak restableció la producción en el yacimiento West Qurna 2 de Lukoil, uno de los mayores del mundo.

(Reporte adicional de Wayne Cole en Sídney; editado en español por Carlos Serrano)