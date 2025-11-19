MERCADOS GLOBALES: Bolsas caen por quinto día antes de resultados de Nvidia y datos de empleo

Por Tom Westbrook y Amanda Cooper

SINGAPUR/LONDRES, 19 nov (Reuters) -

Las acciones mundiales caían por quinto día consecutivo el miércoles, tras una nueva liquidación impulsada por los nervios en torno a las valoraciones de la inteligencia artificial, aunque el ambiente era cauto antes de que presente sus resultados el titán de los chips, Nvidia, y de los datos de empleo de Estados Unidos esta semana.

* El índice tecnológico Nasdaq perdió un 1,2% en la víspera, en su segundo descenso diario consecutivo. La preocupación por las elevadas valoraciones lo ha situado más de un 6% por debajo del máximo histórico tocado a fines de octubre. En la sesión, los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 operaban planos.

* El paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,2%, tras restar un 4% desde los picos históricos alcanzados hace menos de una semana, mientras que en Asia, el Nikkei japonés cayó un 0,34%, elevando al 7% su declive en dólares en lo que va de mes.

* La medida de acciones mundiales de MSCI cedía un 0,1%, encadenando su quinta sesión consecutiva de pérdidas diarias más prolongada desde agosto.

* Nvidia ha protagonizado un alza que ha llevado a las bolsas de todo el mundo a máximos históricos y ha impulsado a todos los valores relacionados, aunque sea de forma tangencial, con la IA. Se espera que sus ingresos del trimestre fiscal agosto-octubre aumenten un 56%, a US$54.920 millones, según datos recopilados por LSEG.

*

"Dada la actual correlación positiva entre la renta variable y el dólar -que tal vez refleje la renovada preocupación por una corrección específica de la tecnología y la IA que afecte a la economía estadounidense en general-, un mal informe de beneficios esta tarde podría debilitar el dólar", dijo Lee Hardman, de MUFG, añadiendo que el foco de atención pasará con rapidez a los datos de empleo estadounidenses del jueves.

* El dólar ha restado un 8,1% este año, dirigiéndose a su peor rendimiento frente a una cesta de de seis destacadas divisas desde 2017.

* Las pérdidas del dólar en lo que va de año superaron el 10% en octubre, pero el billete verde ha estado arañando mejoras constantes desde entonces, ya que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas y la persistente inflación han moderado las expectativas de recortes de tasas de interés y la racha alcista del mercado de valores ha comenzado a estancarse.

* El yen, que cotizaba en torno a las 155,64 unidades, ha cedido casi todas las ganancias de este año frente a su par estadounidense, llevando a las autoridades de Tokio a advertir sobre la perspectiva de una intervención.

* A los inversores también les preocupa que la caída del índice de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda impulsar el gasto fiscal y avivar la inflación, lo que ha mantenido a raya a un activo de refugio como los bonos del Tesoro. El rendimiento de las notas referenciales a 10 años

se mantenía estable al 4,12%

* El oro al contado, que tocó picos históricos junto con las acciones en octubre, también ha declinado, aunque en la jornada ganaba un 0,4%, a US$4.080 la onza.

* Los precios del crudo

descendían cerca de medio dólar.

(editado en español por Carlos Serrano)