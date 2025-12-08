MERCADOS GLOBALES: Bolsas cotizan estables mientras mercado espera recorte de tasas de la Fed

Por Iain Withers y Wayne Cole

LONDRES/SÍDNEY, 8 dic (Reuters) -

Las acciones operaban firmes el lunes, mientras los mercados apuestan a que la Reserva Federal llevará a cabo un recorte de las tasas de interés esta semana, aunque los inversores especulan con la posibilidad de que la reunión sea una de las más divididas que se recuerdan.

* Los futuros implican alrededor de un 86% de probabilidades de una reducción de un cuarto de punto en la tasa de los fondos, actualmente entre el 3,75% y el 4%, por lo que una decisión de mantenerse estable supondría una sacudida sísmica. Según un sondeo de Reuters a 108 analistas, sólo 19 esperan que no haya cambios, mientras que el resto espera un recorte.

* "Todo el mundo espera ahora un recorte de la Fed (...) pero lo más importante será cuántos disidentes habrá", dijo Nabil Milali, de Edmond de Rothschild Asset Management. "Podría ser una de las primeras reuniones de la historia en la que la decisión podría dividirse en siete a favor de un recorte y cinco en contra, lo que sería una señal enorme para las expectativas del año que viene".

* Los bancos centrales de Canadá, Suiza y Australia también se reúnen esta semana, y todos ellos se inclinan por mantenerse estables. Las esperanzas de más estímulo por parte de la Fed han contribuido a sostener la renta variable en las últimas semanas, y tanto los futuros del S&P 500 como los del Nasdaq subían entre un 0,1% y un 0,2% en Wall Street.

* Los resultados de esta semana de Oracle y Broadcom pondrán a prueba el apetito por todo lo relacionado con la inteligencia artificial, mientras que Costco aportará datos sobre la demanda de los consumidores.

* Las bolsas mundiales operaban prácticamente planas, tras una apertura floja para las bolsas europeas, que restaban en torno a un 0,1%.

* Los valores chinos ganaron casi un 1%, tras datos que mostraron que las exportaciones del país superaron las previsiones en noviembre y se mantuvieron firmes frente a los aranceles estadounidenses.

* En los mercados de renta fija, los bonos del Tesoro estadounidense a más largo plazo se han visto presionados por el riesgo de que la Fed adopte una orientación más estricta aunque acuerde un recorte esta semana. El rendimiento de las notas a 10 años ganaba unos 2 puntos básicos, al 4,1468%, tras avanzar 9 puntos básicos la semana pasada.

* El alza de los retornos había ayudado al dólar a mantenerse estable tras dos semanas de descensos, pero su índice bajaba un 0,1% en el día, a 98,912 unidades. Frente al yen mejoraba un 0,1%, a 155,425 unidades, ya que los mercados confían cada vez más en que el Banco de Japón subirá las tasas en la reunión de política monetaria de la semana que viene.

* El euro se mostró levemente más firme a 1,1654 dólares, apenas por debajo de su reciente máximo de siete semanas de 1,1682 dólares.

* En general, las materias primas se han visto respaldadas por las apuestas a un mayor estímulo de la política estadounidense, y el cobre tocó máximos históricos gracias a una mezcla de preocupación por la oferta y demanda de inversiones en infraestructuras relacionadas con la IA.

* El oro cotizaba a 4.208 dólares la onza, tras alcanzar el viernes los 4.259 dólares, mientras que la plata se situó justo por debajo de su máximo histórico. Los precios del crudo restaban un 0,2%.

(Editado en español por Carlos Serrano)