Por Kevin Buckland y Alun John

TOKIO/LONDRES, 29 ene (Reuters) - Las acciones europeas tocaban máximos desde enero de 2022 y el rendimiento de los bonos estadounidenses caía el lunes, al comienzo de una semana repleta de reportes empresariales, datos de inflación europeos, reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra y cifras de empleo en Estados Unidos.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subía levemente, ayudado por la fortaleza del sector energético ante las renovadas tensiones en Oriente Medio, alcanzando nuevos máximos de dos años tras culminar su mayor alza semanal en más de dos meses la semana pasada.

* Los futuros de las acciones estadounidenses operaban estables, sugiriendo que no habrá una alteración inmediata de los máximos históricos del S&P 500, impulsada por datos que muestran que el crecimiento económico se mantiene mientras la inflación sigue desacelerándose, lo que permitirá a la Reserva Federal comenzar a recortar las tasas de interés.

* Las acciones asiáticas subieron, ya que las nuevas medidas adoptadas por Pekín para estabilizar el mercado local compensaron el lastre que supuso para el ánimo la orden de liquidación del gigante inmobiliario China Evergrande.

* No obstante, esta semana hay muchos asuntos en la agenda que podrían alterar este tono ampliamente positivo.

* Cinco de los "Siete Magníficos" grandes valores tecnológicos que han dominado los mercados estadounidenses en los últimos meses presentarán sus resultados esta semana, mientras que la Fed concluirá su reunión de fijación de tasas el miércoles y las siempre cruciales nóminas no agrícolas se publicarán el viernes.

* "Hay margen para que las expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos suban esta semana", dijo Jane Foley, de Rabobank. "Muchos economistas advirtieron la última vez que (el presidente de la Fed, Jerome) Powell haría retroceder las expectativas del mercado de recortes, y optó por no hacerlo, así que tendremos que ver qué hace".

* "Eso luego se alimenta de las nóminas no agrícolas, en particular la inflación salarial, ya que incluso si Powell no rebate las expectativas, si el aspecto de la inflación salarial de las nóminas es un poco más firme, el mercado leerá eso como que necesitan tener cuidado, y que marzo podría ser demasiado pronto para los recortes de tasas", agregó.

* El dólar y el retorno de los bonos se situaban el lunes en el centro de los rangos recientes. El rendimiento de los papeles referenciales a 10 años cedía casi 6 puntos básicos, al 4,101%.

* Los inversores también se mostraban sensibles a los riesgos geopolíticos y el petróleo subía levemente después de que un ataque con misiles de los hutíes provocara un incendio en un buque en el mar Rojo y de que un ataque con drones matara a tres soldados estadounidenses en Jordania.

* En Asia, el principal lastre para las acciones fue la orden de un tribunal de Hong Kong de liquidar Evergrande, el ejemplo de la crisis inmobiliaria china. El índice Hang Seng hongkonés recortó ganancias al conocerse la noticia y cerró con un avance del 0,78%, y las acciones destacadas chinas restaron un 0,9%.

* El índice dólar operaba estable a 103,55 unidades, en el punto medio de su rango de las últimas dos semanas, aunque el euro tocó un mínimo de cinco meses ante la libra esterlina .

* El oro al contado mejoraba un 0,5%, a 2.028,9 dólares la onza.

