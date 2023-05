Mercados globales-bolsas mundiales y retorno de bonos eeuu caen antes de voto sobre techo de deuda

(.)

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 31 mayo (Reuters) - Las bolsas mundiales y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense bajaban el miércoles, en una sesión en la que los inversores estaban centrados en una esperada votación en el Congreso sobre el aumento del techo de la deuda en Estados Unidos.

* La Cámara de Representantes tiene previsto votar el miércoles sobre un acuerdo bipartidista que elevaría el techo de 31,4 billones de dólares y permitiría al gobierno evitar un impago.

* El proyecto de ley se enfrenta a un camino potencialmente difícil a través de la cámara, donde los republicanos tienen una escasa mayoría. No está claro cuántos demócratas la apoyarán.

* "El nerviosismo es de esperar, ya que existe una peque√Īa posibilidad de que haya alg√ļn problema con la votaci√≥n de esta noche", dijo Ryan Detrick, de Carson Group.

* "No lo prevemos, pero hasta que el documento final no est√© firmado en la mesa del presidente, no es anormal que haya cierta aprensi√≥n", afirm√≥, a√Īadiendo que tambi√©n se estaba produciendo una recogida de beneficios a final de mes.

* El índice de acciones mundiales de MSCI bajaba un 1,05% y los papeles europeos cedieron un 1,1%.

* En Wall Street, los tres principales índices declinaban, encabezados por los sectores tecnológico, financiero, de consumo discrecional e industrial. El Promedio Industrial Dow Jones caía un 0,75%, a 32.793,68 unidades; el índice S&P 500 perdía un 0,81%, a 4.171,32 unidades; y el Nasdaq Composite cedía un 0,77%, a 12.916,85 unidades.

* El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 a√Īos bajaba al 3,656%.

* El dólar avanzaba con fuerza, tocando máximos de más de dos meses, tras datos que mostraron que la inflación europea se está enfriando más rápido de lo esperado y que la recuperación china está flaqueando. El índice dólar ganaba un 0,404% y el euro cedía un 0,67%, a 1,0661 dólares.

* Los precios del crudo caían ante la preocupación por la demanda tras los débiles datos económicos de China, principal importador mundial. Los futuros del Brent para entrega en agosto restaban un 0,91%, a 72,87 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaba un 0,68%, a 68,99 dólares.

* El oro repuntaba pese a la fortaleza del dólar, aunque el optimismo en torno a un acuerdo sobre la deuda estadounidense hacía que el metal precioso se encaminara a su primera caída mensual en tres meses.

* El oro al contado mejoraba un 0,7%, a 1.972,29 dólares la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,7%, a 1.971,80 dólares.

(Editado en espa√Īol por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)

