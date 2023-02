Mercados globales-bolsas operan estables y dólar cae; festivo en eeuu eleva pesimismo sobre tasas

(Actualiza cotizaciones)

Por Amanda Cooper

LONDRES, 20 feb (Reuters) - Las acciones mundiales sub铆an el lunes, ya que el festivo en Estados Unidos atenuaba la volatilidad antes de la publicaci贸n de las minutas de la 煤ltima reuni贸n de la Reserva Federal, pese a que los datos sobre la inflaci贸n subyacente han elevado el riesgo de que las tasas de inter茅s suban durante m谩s tiempo.

* El d贸lar, que va en camino de registrar este mes su mayor avance mensual desde septiembre, bajaba levemente, reflejando un retroceso de la aversi贸n al riesgo entre los inversores.

* Los mercados de Estados Unidos estaban cerrados por la festividad del D铆a de los Presidentes, dando respiro a los activos no estadounidenses tras la implacable presi贸n de la semana pasada.

* El 铆ndice de acciones mundiales de MSCI ganaba un 0,2%, ayudado por las modestas alzas en Europa, donde el STOXX 600 subi贸 un 0,1%, ya que las ganancias de las acciones mineras compensaron el descenso del sector tecnol贸gico.

* La subida de las cotizaciones burs谩tiles y de los bonos en las seis primeras semanas del a帽o se ha frenado en seco, tras un aluvi贸n de datos estadounidenses que sugiri贸 que la mayor econom铆a mundial est谩 resistiendo mucho mejor de lo esperado, lo que significa que las tasas tendr谩n que seguir subiendo y tardar谩n mucho m谩s en bajar.

* "Hasta hace poco, el debate del mercado giraba en torno a un aterrizaje suave o duro, recesi贸n o no recesi贸n. Sin embargo, ahora el mundo real no est谩 jugando, lo que ha llevado a los inversores a plantearse la idea de 'no aterrizar' en absoluto", dijo Rupert Thompson, economista jefe de Kingswood.

* "Este nuevo concepto de 'no aterrizaje' no es realmente muy 煤til, entre otras cosas porque, como cualquier piloto de avi贸n puede atestiguar, en 煤ltima instancia hay un aterrizaje suave o duro. Podr铆a decirse que el d铆a del juicio final se ha pospuesto hasta la segunda mitad del a帽o, ya que ahora parece m谩s probable que haya una recesi贸n en Estados Unidos, si es que llega a producirse", agreg贸.

* Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq ced铆an un 0,2-0,3%. El S&P toc贸 el viernes un m铆nimo de dos semanas.

* La publicaci贸n el mi茅rcoles de las actas de la Fed puede ofrecer m谩s informaci贸n sobre las deliberaciones de las autoridades monetarias, pero podr铆a tener menos repercusi贸n de lo habitual porque la reuni贸n se celebr贸 tras los excelentes informes de n贸minas y ventas minoristas de enero.

* Adem谩s, el viernes se conocer谩 la medida de inflaci贸n preferida por la Fed, el 铆ndice de gastos de consumo personal subyacente (PCE). Se espera que haya subido un 0,4% en enero, su mayor avance en cinco meses, mientras que se prev茅 que el ritmo anual se haya ralentizado hasta el 4,3%.

* El d贸lar cotizaba levemente a la baja ante una cesta de destacadas divisas, pero se depreciaba frente a las monedas ligadas a las materias primas, como el d贸lar australiano , que mejoraba un 0,5%, y el d贸lar canadiense, que ganaba un 0,1%.

* Los futuros del crudo Brent, que la semana pasada se desplomaron casi un 4%, sub铆an un 0,9%, a unos 83,74 d贸lares el barril, mientras que el cobre ganaba un 1,7%, a 9.143 d贸lares la tonelada. Ambos son muy sensibles a la salud de la econom铆a china, que a煤n est谩 reanudando una actividad m谩s normal despu茅s de tres a帽os de confinamientos por el COVID.

(Reporte adicional de Wayne Cole en S铆dney; editado en espa帽ol por Carlos Serrano)

Reuters