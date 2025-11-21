MERCADOS GLOBALES: Bolsas se encaminan a descensos semanales por dudas sobre tecnológicas y la Fed

(Actualiza con detalles)

Por Stephen Culp

NUEVA YORK, 21 nov (Reuters) -

Las acciones de Wall Street se enfrentaban a una sesión volátil el viernes, pero dentro de un rango, ya que las crecientes esperanzas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en diciembre se veían contrarrestadas por la persistente preocupación por las elevadas valoraciones del sector tecnológico.

* El índice Nasdaq, repleto de valores tecnológicos, cedía un 0,38%, mientras que el S&P 500 mejoraba levemente y el Promedio Industrial Dow Jones ganaba casi un 0,5%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense bajaba, el dólar operaba estable y el bitcóin se desplomaba.

* Como colofón a una semana agitada, las bolsas estadounidenses y mundiales se encaminaban a terminar por debajo del cierre del viernes pasado, con el S&P 500 y el Nasdaq en camino de registrar su mayor pérdida porcentual semanal desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió los mercados con su importante anuncio arancelario de abril.

* Las sólidas ganancias en el sector de la inteligencia artificial, sobre todo del fabricante de chips Nvidia, solo aplacaron momentáneamente las crecientes preocupaciones de que las acciones tecnológicas estén sobrevaloradas y a punto de sufrir una corrección.

* La Fed, privada de datos económicos oficiales durante el recién finalizado cierre del Gobierno, por fin pudo echar un vistazo al estado del mercado laboral el jueves, que mostró un inesperado aumento de la tasa de desempleo.

* Los mercados financieros ven ahora más probabilidades de un tercer y último recorte de tasas este año por parte de la Fed. La herramienta FedWatch de CME sitúa la posibilidad en un 73,3%, un aumento significativo desde el 39,1% del jueves.

* El índice paneuropeo STOXX 600 descendió un 0,36%, afectado por la reavivación de las preocupaciones sobre las valoraciones de las tecnológicas. La medida de acciones globales de MSCI perdía 4,07 puntos, o un 0,42%, a 964,46 unidades.

* Los valores de los mercados emergentes restaban un 2,81%, a 1.333,04 puntos. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón retrocedió un 2,83%, a 684,69 unidades, mientras que el Nikkei japonés cedió un 2,4%, a 48.625,88.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, subía un 0,12%, a 100,28 unidades, y el euro bajaba un 0,22%, a 1,1502 dólares. Frente al yen, la moneda estadounidense se debilitaba un 0,73%, a 156,33 unidades.

* Las criptomonedas operaban en mínimos de varios meses en medio de una huida generalizada de los activos de mayor riesgo. El bitcóin perdía un 5,08%, a 82.789,98 dólares, y el ethereum perdía un 6,44%, a 2.692,87 dólares.

* El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años restaba 3,9 puntos básicos, al 4,065%; el de las notas a 30 años cedía 1,2 puntos básicos, al 4,7199%; y el de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, declinaba 5,3 puntos básicos, al 3,505%.

* Los precios del petróleo bajaban por tercer día consecutivo, dejándose en torno a un 2%, en medio de las presiones de Estados Unidos para lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania.

* El oro recortaba sus pérdidas previas por el aumento de las probabilidades de una reducción de tasas en diciembre. El oro al contado caía un 0,31%, a 4.040,59 dólares la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,35%, a 4.070,9 dólares.

