(.)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 12 mar (Reuters) - Un índice de las acciones globales subía en una sesión volátil el martes, después de que datos mostraron que la inflación en Estados Unidos siguió siendo persistente en febrero, indicando que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés altas por más tiempo que el previsto actualmente.

* El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 0,4% el mes pasado en Estados Unidos, en medio de un aumento de los costos de la gasolina y la vivienda, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

* El alza del IPC en febrero igualó la estimación de los economistas encuestados por Reuters, tras subir un 0,3% en enero. No obstante, a nivel anual se elevó un 3,2%, justo por encima de la previsión de un 3,1%, tras avanzar un 3,1% en el mes previo.

* "Algunas partes del informe del IPC fueron positivas, pero otras no. La energía y los servicios de transporte fueron buenos, pero los alimentos, los autos nuevos y los servicios de atención médica no", dijo Brian Jacobsen, de Annex Wealth Management en Menomonee Falls, Wisconsin. "La Fed no planeaba recortar la próxima semana de todos modos, por lo que el informe no cambia la discusión que tendrán".

* En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 201,36 puntos, o un 0,52%, a 38.971,02 unidades; el índice S&P 500 avanzaba 42,75 puntos, o un 0,84%, a 5.160,69 unidades; y el Nasdaq Composite subía 177,11 puntos, o un 1,11%, a 16.196,39 unidades.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años avanzaba 3,5 puntos básicos, al 4,139%, y el de las notas a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, subía 4,8 puntos básicos, al 4,5821%.

* Las expectativas del mercado sobre la fecha de la primera bajada de tasas de la Fed se mantenían casi sin cambios, con una probabilidad del 66,2% de un recorte de al menos 25 puntos básicos en junio, según la herramienta FedWatch de CME, frente al 71,7% de la sesión anterior.

* El índice de acciones mundiales de MSCI mejoraba 4,89 puntos, o un 0,64%, a 773,66 unidades. El paneuropeo STOXX 600 sumaba un 0,62%.

* El dólar también se apreciaba tras conocerse los datos. El índice dólar subía un 0,27%, a 103,07 unidades; el euro cedía un 0,12%, a 1,0913 dólares; y el yen perdía un 0,6%, a 147,83 unidades por dólar.

* El yen declinaba después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ofreciera una valoración de la economía del país algo más sombría que la de enero, desalentando las esperanzas de que la entidad abandone su política de tasas negativas cuando se reúna este mes.

* La libra esterlina restaba un 0,41%, a 1,276 dólares, tras datos que mostraron que el crecimiento de los salarios en el Reino Unido se enfrió algo más de lo esperado el mes pasado, presionando un poco más al Banco de Inglaterra para que recorte las tasas más pronto que tarde.

* En cuanto a las materias primas, los precios del crudo ganaban en torno a un 0,5%, ya que la OPEP mantuvo su previsión de crecimiento de la demanda este año y el próximo en medio de las persistentes tensiones en Oriente Medio y otras zonas.

(Editado en español por Carlos Serrano)