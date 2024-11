Mercados globales-bolsas suben impulsadas por amazon.com; rendimiento de bonos eeuu se recupera

(.)

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 1 nov (Reuters) - Los índices bursátiles mundiales subían el viernes, impulsados por las acciones de Amazon.com tras presentar unos resultados mejores de lo esperado, mientras el retorno de los bonos del Tesoro a 10 años se recuperaba después de caer por un débil informe de empleo en Estados Unidos.

* Las acciones de Amazon.com ganaban un 7% tras el informe de resultados del jueves y sus expectativas de unos buenos resultados en el trimestre de compras navideñas. Su alza ayudaba a compensar el declive del 1,7% de Apple tras las modestas perspectivas de crecimiento.

* "Hemos recorrido la mayor parte del camino a través de los nombres de las grandes tecnológicas y es probable que (los resultados) no hayan sido tan malos como la gente temía y, en algunos casos, fueron bastante buenos. Así que los inversores decidieron que las ventas de los últimos días no están justificadas", dijo Rick Meckler, de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey.

* El rendimiento de los bonos declinó inicialmente tras datos de empleo que mostraron que la economía estadounidense apenas añadió puestos de trabajo en octubre, aunque las cifras se vieron muy alteradas por las huelgas y los huracanes. Sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,1%, lo que garantiza que el mercado laboral sigue siendo sólido.

* El retorno de las notas referenciales a 10 años mejoraba 2,5 puntos básicos, al 4,309%, tras haber caído hasta el 4,222% en la sesión y tocar un máximo de casi cuatro meses el martes, al 4,339%.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran ahora en un 99% las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal del 6 y 7 de noviembre, frente al 93% anterior a los datos, y en un 83% la posibilidad de una rebaja 25 puntos básicos tanto en noviembre como en diciembre, frente al 71% previo al reporte laboral.

* La atención se centrará ahora en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que los sondeos apuntan a una carrera estrecha entre el candidato republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

* En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones subía 555,13 puntos, o un 1,33%, a 42.318,59 unidades; el índice S&P 500 ganaba 58,08 puntos, o un 1,02%, a 5.763,53 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 240,37 puntos, o un 1,33%, a 18.335,52 unidades.

* El índice de acciones mundiales de MSCI avanzaba 6,61 puntos, un 0,79%, a 838,91 unidades, y el paneuropeo STOXX 600 mejoró un 1,1%.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, subía un 0,25%, a 104,14 unidades, mientras que el euro bajaba un 0,29%, a 1,0851 dólares. Frente al yen, la moneda estadounidense se apreciaba un 0,58%, a 152,91 unidades.

* Los precios del crudo ampliaban sus recientes alzas y ganaban 1 dólar tras informes que indicaron que Irán está preparando un ataque de represalia contra Israel desde territorio iraquí en los próximos días.

(Reporte adicional de Alun John en Londres; editado en español por Carlos Serrano)

