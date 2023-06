Mercados globales-bolsas suben, pero alza de tasas en australia sirve de recordatorio sobre inflación

(Actualiza cotizaciones)

Por Marc Jones y Koh Gui Qing

Londres/nueva york, 6 jun (reuters) - las bolsas mundiales subían el martes, mientras los inversores analizaban si el reciente repunte de las acciones tendrá recorrido, mientras el retorno de los bonos del tesoro avanzaba entre apuestas reducidas de los operadores sobre recortes de las tasas de interés ante las fuertes presiones sobre los precios.

* Wall Street, donde el índice S&P 500 tocó el lunes un máximo de casi 10 meses, cotizaba con leves alzas. El índice S&P 500 ganaba un 0,1%, el Promedio Industrial Dow Jones apenas variaba y el Nasdaq sumaba un 0,25%.

* El paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,4%, mientras que el índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón apenas varió. La medida de acciones mundiales de MSCI avanzaba un 0,21%.

* Con los principales mercados bursátiles en positivo, los inversores podrían pensar que las acciones van a seguir subiendo. Sin embargo, algunos analistas advirtieron contra el falso optimismo.

* El Banco Central de Australia subió por sorpresa las tasas y, aunque la mayoría de los inversores esperan que la Reserva Federal se abstenga de subir los tipos la semana que viene, algunos analistas advirtieron de que se prevén más aumentos en el futuro por parte del banco central estadounidense.

* "Tendríamos que tener cuidado y no ceder por completo al FOMO (miedo a perderse algo)", dijeron los analistas de Bank of America Securities. "Una subida omitida no es una pausa, la inflación sigue maniatando a la Fed y en el horizonte sigue habiendo una recesión en Estados Unidos".

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años , que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, avanzaba al 4,5225%, mientras que el de los papeles a 10 años subía al 3,7043%.

* La Fed, el BCE y el Banco de Japón celebran reuniones la próxima semana.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a las principales divisas mundiales, avanzaba un 0,17%. Pero fue la subida del 0,86% del dólar australiano tras la sorpresa del Banco de la Reserva de Australia la que lideraba el mercado.

* El euro retrocedía un 0,26% y volvía a situarse por debajo de 1,0684 dólares, mientras que el yen cotizaba estable a 139,675 unidades por dólar y la libra esterlina operaba también plana, a 1,24230 dólares.

* Hubo más malas noticias en los mercados de criptodivisas, ya que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a la mayor plataforma de negociación de criptoactivos del país, Coinbase, un día después de demandar también a la criptobolsa Binance. El bitcóin lograba mantenerse y subía un 2,8%, a 26.446 dólares.

* En las materias primas, los precios del crudo cerraon con pérdidas de sobre el 0,5% tras subir en la víspera luego de las noticias de que el mayor exportador mundial, Arabia Saudita, recortará aún más la producción.

(Reporte de Nell Mackenzie y Marc Jones; editado en español por Manuel Farías y Carlos Serrano)

Reuters