MERCADOS GLOBALES-Bolsas suben por apuestas de tasas de la Fed; yen sigue en zona de intervención

Por Amanda Cooper

LONDRES, 27 nov (Reuters) -

Las acciones subían el jueves, mientras que las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal el próximo mes mantenían al dólar algo más débil frente a la mayoría de las divisas, excepto el yen, que sigue en vigilancia de intervención.

* La semana festiva ha limitado la actividad en los mercados. Las bolsas han mantenido un tono mayoritariamente optimista y las divisas están mucho más tranquilas, ya que los inversores dejaron atrás los temores a una burbuja en la inteligencia artificial que sacudieron a la renta variable a principios de noviembre.

* Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el jueves por la festividad del Día de Acción de Gracias y sólo tendrán una breve sesión el viernes.

* El índice paneuropeo STOXX 600 operaba en territorio positivo, haciéndose eco del tono más firme de los mercados bursátiles asiáticos, ya que las ganancias de las empresas tecnológicas y de defensa compensaban las pérdidas de los valores del sector sanitario.

* Los analistas opinan que, en un momento en el que la rebaja de tasas de la Fed se considera casi segura, y en el que la temporada de beneficios se presenta optimista, lo más probable es que las acciones se orienten al alza.

* "Mientras el motor principal funcione bien, muchas de las preocupaciones sobre las valoraciones quedarán relegadas a un segundo plano por el momento, hasta que surja algo más", afirmó Chris Beauchamp, estratega jefe de mercados de IG.

* Asimismo, añadió que el catalizador más probable para descarrilar un alza vendría en forma de una renovada preocupación por el gasto en IA, como ha sido el caso durante semanas.

"Esa es la criptonita del mercado en estos momentos", afirmó.

* El dólar se encaminaba a su primera mejora diaria frente a una cesta de seis destacadas divisas en una semana, con un modesto avance del 0,1%.

* La libra esterlina retrocedía desde los máximos de casi cuatro semanas alcanzados el miércoles, después de que el presupuesto de la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, ayudó a aliviar cierta preocupación a largo plazo. La moneda bajaba un 0,15%, a US$1,3222.

* En el mercado de divisas, la atención se centra en el yen, que se apreciaba a 156,36 unidades por dólar desde los casi 158 de hace una semana. Los inversores están atentos a una posible intervención de Tokio tras semanas de amonestaciones verbales por parte de las autoridades para frenar la incesante caída de la moneda.

* El bitcóin

volvía a superar los 90.000 dólares, en camino de romper una racha de cuatro semanas a la baja con una mejora cercana al 3%.

* El oro

cedía un 0,15%, a US$4.157 la onza, tras subir un 0,8% en la víspera.

(Reporte adicional de Ankur Banerjee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)