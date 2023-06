Mercados globales-bolsas suben y dólar cede ya que datos de inflación sugieren una pausa de la fed

(Añade comentarios, precios frescos)

Por Herbert Lash y Samuel Indyk

Nueva york/londres, 13 jun (reuters) - las acciones mundiales subían y el dólar bajaba el martes, después de que datos de inflación de estados unidos mostraran que los precios al consumidor apenas subieron en mayo, lo que aumenta las expectativas de que la reserva federal haga una pausa en el alza de las tasas de interés cuando concluya una reunión de dos días el miércoles.

* El aumento anual del índice de precios al consumidor fue el menor en más de dos años, aunque las presiones subyacentes siguen siendo fuertes y sugieren que la inflación no se enfriará fácilmente, un escenario que mantiene la puerta abierta a una futura alza de tasas de la Fed.

* Según Joseph LaVorgna, economista jefe de SMBC Nikko Securities en Nueva York, la fortaleza de la economía determinará si la Fed vuelve a subir las tasas este año.

* "No estoy seguro de que vaya a ser impulsado por la inflación per se, porque, de nuevo, la subyacente va a seguir persistente por un tiempo", dijo. "Será porque o bien las tendencias generales del PIB vuelven a acelerarse o bien el mercado laboral no muestra señales de relajación".

* Las expectativas de que la Fed mantenga sin cambios su tasa de interés objetivo el miércoles en un rango del 5%-5,25% subieron al 97,6%, mientras que la probabilidad de un alza en la reunión que finaliza el 26 de julio subió al 60,6%, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos de un año, lo que contribuyó a elevar el índice MSCI de valores estadounidenses de todo el mundo 0,76%.

* En Europa, el índice panregional STOXX 600 ganaba un 0,59%, mientras que en Wall Street el Promedio Industrial Dow Jones sumaba un 0,36%, el S&P 500 avanzaba un 0,53% y el Nasdaq Composite ascendía un 0,52%.

* El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis pares, cedía un 0,367%, al caer el diferencial de tasas de interés antes de una probable subida por parte del Banco Central Europeo el jueves y, posiblemente, del Banco de Inglaterra la semana que viene. Se espera que el Banco de Japón mantenga su política ultra laxa tras su reunión del viernes.

* El euro ganaba un 0,41% a 1,0801 dólares, la libra esterlina subía un 0,73% a 1,2602 dólares, y el yen se debilitaba un 0,17%.

* Mientras, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años sumaba 1,1 puntos básicos, al 3,776%.

* Además, los precios del petróleo subían gracias a la aparente búsqueda de oportunidades, recuperándose un poco de la caída del día anterior, pero las ganancias eran limitadas ya que los inversores se mantienen cautelosos antes de las decisiones del BCE y otros bancos centrales y por los débiles datos económicos de China.

* El crudo estadounidense escalaba un 3,92% a 69,75 dólares por barril, y el Brent repuntaba un 3,8% a 74,57 dólares.

(Reporte adicional de Amanda Cooper y Farouq Suleiman en Londres y de Julie Zhu en Hong Kong; Editado en Español por Manuel Farías)

