MERCADOS GLOBALES: Cautela en las bolsas ante los resultados de Nvidia

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 17 nov (Reuters) -

Los mercados bursátiles asiáticos caían el lunes y el agravamiento de la disputa entre China y Japón lastraba a la bolsa de Tokio, mientras los inversores esperaban una semana de datos pendientes y resultados empresariales. Los resultados de Nvidia después del cierre del mercado el miércoles pueden ser más importantes para los inversores, ya que los principales datos previstos para el jueves sobre el mercado laboral de EEUU correspondientes a septiembre estarán algo obsoletos. Los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,4% durante la sesión asiática y los del Nasdaq 100 subían un 0,7%. Los futuros europeos y del FTSE caían alrededor de un 0,1%.

Las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos en diciembre han caído a menos del 50% después de que los dirigentes monetarios se mostraran indecisos. Esto ha comenzado a presionar las acciones, especialmente en el efervescente sector tecnológico, muy sensible a los tipos de interés.

TENSIÓN ENTRE CHINA Y JAPÓN En el mercado asiático, el índice japonés Nikkei bajaba un 0,2%, y los valores de los sectores turístico y minorista sufrían fuertes caídas después de que China desaconsejara a sus ciudadanos visitar Japón.

Las acciones del operador de grandes almacenes Isetan Mitsukoshi, de la matriz de Muji, Ryohin Keikaku y del fabricante de cosméticos Shiseido registraban descensos de alrededor del 10%. En Australia, BHP sufría una caída del 0,6% después de que el Tribunal Superior británico la declarara responsable del derrumbe de una presa en Brasil, lo que mantenía la bolsa plana. Los índices de Hong Kong y China cedían alrededor de un 1% cada uno.

Los datos mostraron que la economía de Japón se contrajo por primera vez en seis trimestres debido al impacto de los aranceles de EEUU, sin embargo, fue un informe de Nikkei sobre un plan de gasto de estímulo de 110.000 millones de dólares lo que pesó sobre los bonos y envió los rendimientos a 20 años

a un máximo de 26 años del 2,75%.

Algunos analistas también ven riesgos para el yen si se tambalea la fe en la disciplina fiscal, como ocurrió en Reino Unido la semana pasada, cuando las acciones, los bonos y la libra esterlina cayeron tras conocerse que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, estaba dando marcha atrás en la subida de impuestos. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a diez años subieron el viernes y se mantuvieron en el 4,163% en Asia. Los índices de Wall Street se recuperaron de la fuerte caída del viernes y cerraron con señales mixtas, con una ligera caída del S&P 500 y un modesto avance del Nasdaq.

EMPLEO Y NVIDIA

El principal dato estadounidense de la semana será el informe de empleo de septiembre, que se publicará el jueves.

Es posible que las cifras no sean de gran utilidad, dado que las encuestas privadas ya han señalado una ralentización del mercado laboral.

"Si todo lo que hace es confirmar eso, no va a cambiar la de los representantes más duros de la Fed. Están más preocupados por los riesgos al alza de la inflación, por lo que los datos del IPC serán cruciales para ellos", dijo el jefe de investigación de ANZ en Asia, Khoon Goh.

El viernes, las expectativas de recorte de tipos se enfriaron cuando el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, y la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, pusieron en duda la necesidad de un recorte el mes que viene. Home Depot, Target, Walmart y Nvidia presentan resultados en EEUU esta semana y todas las miradas están puestas en el fabricante de chips, donde la respuesta del mercado se perfila como una prueba de la subida.

Las acciones de Nvidia se han disparado cerca de un 1.000% desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Esto incluye una ganancia de más del 40% en lo que va de año, que convirtió a Nvidia en la primera empresa en superar los 5 billones de dólares de valor de mercado el mes pasado.

En el mercado de divisas, el dólar subía ligeramente, manteniendo al euro

justo por debajo de 1,16 dólares y apreciándose frente a otras divisas principales. El oro mantenía la pérdida del viernes en 4.060 $ la onza. Los futuros del crudo Brent caían un 1%, hasta 63,78 dólares, al reanudarse la carga en un centro ruso afectado previamente por un ataque ucraniano.

, que últimamente se ha comportado como un barómetro del estado de ánimo de los valores tecnológicos, sufría su mayor caída semanal desde marzo, tras perder más de un 10% la semana pasada. Cotizaba a 95.000 dólares. (Información de Tom Westbrook en Singapur; edición de Jamie Freed y Christopher Cushing; edición en español de María Bayarri Cárdenas)