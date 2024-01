Por Amanda Cooper

LONDRES, 12 ene (Reuters) - Las acciones mundiales subían el viernes, mientras que el crudo repuntaba ante la aparente escalada del conflicto en la región del Mar Rojo. Por su parte, los datos de inflación de Estados Unidos, algo más alcistas, no cambiaron la opinión de los inversores de que las tasas de interés podrían bajar pronto.

* El índice mundial de acciones de MSCI ganaba un 0,3%, reflejando un rebote en Europa, donde el STOXX 600 mejoraba casi un 1%, liderado en parte por los papeles aeroespaciales y de defensa, cuyo sector alcanzó un máximo histórico.

* Los futuros de las acciones estadounidenses se mantenían estables, mientras que el rendimiento de la deuda pública caía, reflejando la demanda de activos de refugio por parte de los inversores.

* El petróleo avanzaba cerca de un 3% después de que Estados Unidos y Reino Unido dijeran que habían lanzado ataques desde el aire y el mar contra objetivos militares hutíes en Yemen, en respuesta a los ataques del grupo contra barcos en el mar Rojo, en una dramática ampliación regional de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

* "El precio del crudo ha respondido de forma relativamente comedida -el Brent sigue por debajo de los 80 dólares por barril- y el mercado de renta fija está respondiendo desde la perspectiva de que esto podría no ser tan bueno para el crecimiento, pero no es una preocupación desde el punto de vista inflacionista, por lo que hay una ligera huida hacia la calidad, pero no es algo que cambie las reglas del juego", dijo Chris Scicluna, de Daiwa Capital Markets.

* El dólar mejoraba frente a una cesta de seis destacadas divisas, al igual que el oro, que se beneficiaba de la aversión al riesgo de los inversores y subía un 0,5%, a 2.040 dólares la onza.

* En Asia, durante la noche, el Nikkei japonés amplió sus impresionantes ganancias en lo que va de año, subiendo un 1,5% hasta otro máximo de 34 años, ayudado por los sólidos resultados de Fast Retailing Co, propietaria de la marca de ropa Uniqlo.

* Los datos de inflación chinos mostraron que la recuperación económica del país siguió siendo débil en diciembre, con una caída del Índice de Precios al Consumo del 0,3% con respecto al año anterior. Sin embargo, otros datos comerciales indicaron que las exportaciones aumentaron el mes pasado a un ritmo superior al previsto, mientras que las importaciones volvieron a crecer.

* El jueves, los precios al consumo en Estados Unidos subieron más de lo previsto en diciembre, con un índice subyacente algo por encima del consenso.

* Las autoridades de la Reserva Federal sacaron pocas conclusiones nuevas de los datos. El presidente de la entidad en Richmond, Thomas Barkin, afirmó que los datos no aclaraban mucho la senda de la inflación.

* Los futuros mostraron que los operadores atribuyen una probabilidad del 73% a un recorte de tasas en marzo, frente al 68% del día anterior. También están valorando en unos 150 puntos básicos la reducción de los tipos este año.

* Los bonos del Tesoro cotizaban estables tras una fuerte subida a más corto plazo durante la noche. El rendimiento de los papeles a dos años operaba sin cambios al 4,26%, tras ceder 11 puntos básicos durante la noche, mientras que el de la deuda a 10 años se mostraba plano al 3,97%.

(Reporte adicional de Stella Qiu en Sídney y Rae Wee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)