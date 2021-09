Mercados globales-dato de inflación presiona a wall street, opaca optimismo sobre eeuu-china

(.)

Por Chris Prentice y Simon Jessop

Washington/londres, 10 sep (reuters) - las bolsas mundiales subían y wall street revertía ganancias iniciales el viernes, tras datos que mostraron una persistente inflación en estados unidos que eclipsaba las expectativas de un alivio de las tensiones de washington y pekín después de una conversación telefónica entre joe biden y xi jinping.

* Los precios de los productores estadounidenses aumentaron con fuerza en agosto, lo que sugiere que es probable que la alta inflación persista durante un tiempo, ya que las cadenas de suministro siguen ajustadas mientras continúa la pandemia del COVID-19.

* "Los titulares que reflejan el mayor precio anual de los productores en décadas no tranquilizará mucho a los preocupados por la inflación, pero el menor aumento intermensual y recientes pruebas de que los cuellos de botella en las cadenas de suministro no se están intensificando sugieren que el pico de la inflación de los productores podría estar cerca", dijo Marc Zabicki, de LPL Financial.

* A las 1633 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 18,59 puntos, o un 0,05%, a 34.864,24 unidades; el índice S&P 500 bajaba 2,09 puntos, o un 0,04%, a 4.491,19 unidades; y el Nasdaq Composite subía 4,61 puntos, o un 0,04%, a 15.253,31 unidades.

* Más temprano en la sesión, las bolsas mundiales subieron tras conocerse que el presidente de Estados Unidos y su par chino hablaron el jueves durante 90 minutos, en su primera conversación en siete meses, en la que abordaron la necesidad de evitar que la competencia entre las dos mayores economías del mundo desemboque en un conflicto.

* Eso hizo que las acciones chinas subieran un 0,08%, dando un impulso a la región y elevando un 0,07% el índice mundial de MSCI, en camino a poner fin a una racha de pérdidas de tres días.

* Pese a los avances, ayudados por un desempeño similar en los principales mercados europeos, el índice seguía perdiendo un 0,6% en la semana, en camino a su primer declive en las últimas tres, aunque seguía rondando un máximo de récord.

* El ritmo al que los bancos centrales -sobre todo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo- eligen recortar su apoyo a la economía sigue siendo la fuerza impulsora del ánimo del mercado en medio de las crecientes preocupaciones sobre la inflación.

* Se espera que la decisión del jueves del BCE de recortar sus compras de bonos, aunque sólo ligeramente, sea seguida por la Fed a fines más adelante en el año, según algunos funcionarios, a pesar de cifras débiles del empleo en Estados Unidos durante agosto.

* Frente a un telón de fondo de un mayor apetito por el riesgo y pese a la inquietud persistente en torno a las tasas de infección del COVID-19, el índice dólar cedía un 0,03%.

* La libra esterlina mejoraba un 0,08% pese a datos que mostraron que la recuperación económica británica se desaceleró en julio, y el euro avanzaba levemente.

* El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense a 10 años subía tras el dato de inflación.

* En las materias primas, el precio del crudo avanzaba en torno al 2% ante señales de escasez de suministros en Estados Unidos después de que el paso del huracán Ida afectara a la producción en alta mar. El oro al contado ganaba un 0,4%.

(Reporte adicional de Alun John en Hong Kong; editado en español por Janisse Huambachano y Carlos Serrano)

Reuters