MERCADOS GLOBALES: Deuda pública mundial opera estable tras liquidación, antes de reunión de la Fed

Por Alun John y Ankur Banerjee

LONDRES/SINGAPUR, 9 dic (Reuters) -

El desplome de la renta fija mundial se detuvo el martes para tomar aliento y las acciones caían, con los operadores atentos a la próxima reunión de la Reserva Federal y a las implicaciones de que Estados Unidos permita exportar a China los segundos mejores chips de Nvidia.

* El Banco de la Reserva de Australia mantuvo estables las tasas de interés, tal y como se esperaba, pero, sobre todo, descartó una mayor relajación de la política monetaria y advirtió de que el próximo movimiento podría ser al alza si las presiones inflacionistas resultan persistentes. Esto impulsaba al dólar australiano hasta cerca de su máximo en tres meses.

* Se espera que el Banco de Canadá y el Banco Nacional Suizo mantengan estables las tasas en sus reuniones del miércoles y el jueves, respectivamente, mientras que los comentarios de Isabel Schnabel, influyente miembro del Consejo del Banco Central Europeo, causaron gran revuelo, pese a que la entidad no fijará su política hasta la semana que viene.

* Schnabel afirmó el lunes que es más probable que el próximo movimiento de tasas sea al alza, aunque no esté en el horizonte inmediato, y advirtió que dejar los tipos sin cambios durante demasiado tiempo podría suponer una relajación pasiva de la política monetaria.

* Estos comentarios provocaron que el rendimiento de la deuda pública alemana a corto y largo plazo registrara en la víspera su mayor avance diario en meses, al tiempo que impulsó también al alza el retorno de los bonos del Tesoro estadounidense.

* La jornada del martes era, sin embargo, más tranquila: el rendimiento de la deuda alemana a 10 años bajaba 2 puntos básicos, al 2,84%, cerca de su máximo en nueve meses, mientras que el de su par estadounidense restaba una cantidad similar, al 4,15%.

* Las bolsas también se mostraban tranquilas. Los valores europeos y los futuros de Wall Street subían levemente, mientras que los asiáticos cayeron.

* La preocupación por la salud fiscal de Japón ha provocado un alza del retorno de la deuda pública japonesa, con repercusiones a escala mundial, lo que crea una situación interesante para la reunión de la Fed, que concluye el miércoles. El recorte de 25 puntos básicos está prácticamente descontado, pero los inversores deben estar atentos a muchas más cosas.

* "Entre las posibles disensiones, el tono del presidente de la Fed, (Jerome) Powell, y el resumen de las proyecciones económicas, creo que hay muchas maneras en que los mercados podrían sorprenderse", dijo Erica Camilleri, de Manulife Investment Management.

* Los inversores también analizan las implicaciones de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Washington permitirá que los procesadores H200 de Nvidia, sus segundos mejores chips de inteligencia artificial, se exporten a China y que cobrará una tasa del 25% sobre dichas ventas.

* Las acciones de Nvidia subían cerca de un 2% en las operaciones previas a la comercialización, pero las empresas tecnológicas chinas cayeron tanto en China como en Hong Kong. El índice Hang Seng Tech hongkonés perdió casi un 2%.

* Las divisas también se mostraban bastante estables. El euro operaba estable a US$1,1649; la libra esterlina se apreciaba un 0,22%, a US$1,3347; y el yen cotizaba plano a 156,1 unidades por dólar, tras debilitarse tras el fuerte terremoto que sacudió Japón.

* En las materias primas, los precios del crudo declinaban levemente tras caer un 2% en la sesión anterior, mientras los actores del mercado siguen de cerca las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

(Editado en español por Carlos Serrano)