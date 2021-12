Mercados globales-el menor temor a ómicron empuja a las bolsas a subidas semanales y lastra el dólar

* Rendimiento de los activos en 2021 http://tmsnrt.rs/2yaDPgn

Por Danilo Masoni y Alun John

Milán/hong kong, 24 dic (reuters) - los mercados bursátiles de europa y asia consolidaron sus ganancias el viernes, en una sesión de volumen limitado por las festividades navideñas, mientras que el dólar, que suele funcionar como activo refugio, cedía terreno ante los indicios de que la variante ómicron no descarrilará significativamente el crecimiento económico mundial. el billete verde se preparaba para su peor semana en cuatro meses, mientras que otros activos de riesgo, desde el bitcóin hasta el dólar australiano, mantenían sus recientes ganancias, animados ante la disminución de la preocupación por la gravedad de la nueva variante covid-19. el principal índice de referencia de la renta variable europea,, rondaba los máximos de un mes tras una semana de avances, y el índice msci de acciones de asia-pacífico, que no incluye japón, subía un 0,1%, después de que el jueves el s&p 500 alcanzara un máximo histórico al cierre. a pesar de ser altamente infecciosa, los estudios han demostrado que ómicron es menos grave que la cepa delta, lo que ha alimentado el optimismo sobre las limitadas consecuencias de las nuevas restricciones, y ha hecho que el índice mundial de acciones msci haya registrado una ganancia semanal del 2%. "la motivación más popular (para el repunte) es la creciente percepción de que ómicron es menos letal. esta certeza ayudó a que volviera el apetito por el riesgo, pero también entraron en juego las expectativas autocumplidas de repuntes navideños y la reducción de la liquidez", dijo giuseppe sersale, gestor de fondos de anthilia en milán. "sigo pensando que las noticias sobre ómicron son buenas, pero no tan buenas como las está tomando el mercado. así que realmente depende de cuánto de disparen los contagios", añadió. los mercados de valores y del tesoro de estados unidos estarán cerrados el viernes por la festividad. en europa, los mercados bursátiles de varios países, entre ellos alemania, italia, españa y suiza, también estaban cerrados, mientras que las bolsas de londres y francia operaban solo media sesión. stephane ekolo, analista de tradition en londres, dijo que no daría demasiada importancia a los movimientos del mercado de cara al final del año, dado el escaso volumen, y señaló que la tendencia alcista se veía empañada por incertidumbres que iban desde la inflación hasta la política monetaria de los bancos centrales. la reserva federal de estados unidos dijo la semana pasada que aceleraría la reducción de su programa de compra masiva de bonos y allanó el camino para tres subidas de tipos de interés en 2022, pero esto no agitó los mercados como lo hizo en 2013 cuando la fed redujo su flexibilización cuantitativa posterior a la crisis financiera. "como parece que ni el repliegue monetario ni la variante ómicron tendrán demasiado efecto en la economía, el dinero está fluyendo hacia la renta variable", dijo steven leung, director ejecutivo de ventas institucionales de uob kay hian en hong kong. algunos mercados, sin embargo, caían por las medidas más estrictas para contener la propagación de ómicron. los valores chinos caían un 0,6% un día después de que el aumento de las infecciones en la ciudad noroccidental de xian provocara el confinamiento de sus 13 millones de residentes. dólar a la baja en los mercados de divisas, el índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a los seis principales pares,, se situaba en 95,96, lo que supone un descenso del 0,1% respecto a la sesión anterior, encaminándose a una caída del 0,7% respecto al cierre del viernes pasado, su peor semana desde finales de agosto. el dólar ha perdido terreno frente a la mayoría de las divisas, salvo el yen , otro refugio seguro. la divisa japonesa se situaba el viernes en 114,37 por dólar y en 82,82 frente al dólar australiano, casi el mismo nivel que a finales de noviembre, cuando surgieron las noticias sobre la variante ómicron. el dólar australiano se situaba en 0,7243 dólares, justo por debajo de su máximo de cinco semanas de 0,7252 dólares alcanzado durante la noche, y la libra, que alcanzó un máximo de un mes de 1,3437 dólares el jueves, se situaba en el momento de elaboración de este artículo en 1,341 dólares, un 1,4% más en la semana. el euro sumaba un 0,1% a 1,134 $. la rentabilidad de los bonos del tesoro a 10 años se situaba en 1,4926 al cierre del jueves, tras haber alcanzado un máximo de una semana, el 1,5010%, a principios de la sesión, ya que los inversores vendieron bonos del estado en el marco de la tendencia al riesgo. siguiendo la misma tendencia, el bitcóin subió un 4,5% el jueves, su mejor día en casi dos semanas, y mantenía esas ganancias el viernes en europa, cotizando justo por encima de los 51.000 dólares, con una subida del 0,6%. los patrones de negociación de la mayor criptomoneda del mundo se están alineando gradualmente con los movimientos de riesgo en los mercados tradicionales a medida que aumenta la influencia de los inversores institucionales. los precios del petróleo caían en una sesión de contratación limitada por el periodo navideño, rompiendo una subida de tres días. los futuros del crudo brent caían un 1,2% hasta los 75,94 dólares por barril. los mercados estadounidenses están cerrados. la debilidad del dólar contribuía a que el oro al contado alcanzara su nivel más alto en más de un mes en la sesión asiática, antes de reducir las ganancias. en las últimas operaciones se intercambiaba a 1.807,9 dólares por onza, sin cambios respecto a la jornada previa, pero con una ganancia semanal del 0,6%. para leer las noticias de reuters sobre mercados y finanzas, haga clic en https://www.reuters.com/finance/markets para conocer la situación de los mercados bursátiles asiáticos, haga clic en

(Reporte de Danilo Masoni y Alun John; edición de Toby Chopra; traducción de Tomás Cobos)