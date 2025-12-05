MERCADOS GLOBALES: El Nikkei derrapa en una Asia optimista antes de los datos de inflación de EE. UU.

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 5 dic (Reuters) -

El Nikkei japonés se desplomaba el viernes, anulando las ganancias de esta semana ante unos resultados asiáticos por lo demás optimistas, mientras los inversores esperan una lectura de la inflación estadounidense que podría influir en una Reserva Federal profundamente dividida.

Las bolsas europeas cotizaban estables el viernes, después de tres sesiones consecutivas de ganancias que las encaminaban a una subida semanal.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1%, hasta los 579,52 puntos, a las 0805 GMT, mientras que las principales bolsas regionales, como la alemana DAX y la francesa CAC 40, avanzaban un 0,2% y un 0,3%, respectivamente. En Asia, el Nikkei 225 caía un 1,3% después de que los datos del gasto de los hogares, más débiles de lo esperado, pusieran de relieve el azote de la inflación, mientras crecían las apuestas a una subida de tipos a finales de mes. El índice iba camino de terminar la semana prácticamente plano.

La rentabilidad de la deuda pública japonesa a 10 años

alcanzaba el 1,94% a principios de la jornada, su nivel más alto desde mediados de 2007, antes de retroceder y situarse en el 1,93%.

La rentabilidad de referencia iba camino de subir 12,5 puntos básicos esta semana, lo que supondría la mayor subida en cinco días desde marzo, pero los buenos resultados de las subastas recientes pueden ser una señal de que los bajos precios de los bonos están atrayendo a los compradores al mercado.

"En ciclos anteriores, movimientos de esa magnitud habrían sacudido los mercados. En cambio, la demanda se ha fortalecido", dijo Nigel Green, director ejecutivo de deVere Group.

"Los flujos de capital están cambiando, las expectativas de siempre se están poniendo a prueba y las carteras construidas en torno a un yen permanentemente barato se enfrentan ahora a un mundo muy diferente."

Una subida de tipos de un cuarto de punto por parte del Banco de Japón a finales de este mes se valora ahora en un 75%, después de que el gobernador Kazuo Ueda dijera el lunes a los inversores que el banco central sopesaría los "pros y contras" de subir los tipos de interés.

Algunas fuentes han declarado a Reuters que el Gobierno japonés está dispuesto a tolerar una subida en diciembre. El dólar perdía un 0,3% hasta 154,61 yenes, y se mantenía lejos de su máximo de 10 meses de 157,9.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

subía un 0,4% y se encaminaba a una ganancia del 1% en la semana. La mayoría de las regiones avanzaban poco, pero Corea del Sur

lograba una buena subida, del 1,4%. (Información de Stella Qiu; edición de Tom Hogue y Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)