MERCADOS GLOBALES-El oro se estabiliza, las bolsas repuntan y el dólar australiano toma impulso

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 3 feb (Reuters) -

El oro y las bolsas asiáticas repuntaban el martes, al imponerse cierta ⁠calma tras

las fuertes oscilaciones

, ⁠después de que un acuerdo para reducir los aranceles estadounidenses sobre India contribuyera a mejorar el ánimo, mientras el dólar australiano ⁠se revalorizaba ‌tras ​una subida de los tipos de interés.

El banco central

se unió a Japón ​como la única economía desarrollada en endurecer su política monetaria, afirmando ‌que la inflación por encima del objetivo y ‌la escasez de mano de ​obra justificaban la decisión unánime de subir los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el 3,85%. Los mercados habían anticipado en su mayoría esta medida, aunque ahora se apresuraban a descontar una nueva subida en mayo, lo que bastó para impulsar al dólar australiano alrededor de un 1% y por encima de los 70 centavos de dólar ⁠estadounidense. La rupia y las acciones indias celebraban el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald ​Trump, de que a cambio de que Nueva Delhi detuviera las compras de petróleo ruso y redujera las barreras comerciales. Por su parte, el Nikkei, de Japón, subía un 4% para recuperar las pérdidas del lunes y el KOSPI de Corea del Sur avanzaba un 5%. Los futuros del S&P 500 se ⁠revalorizaban un 0,1%, mientras los operadores estaban atentos a unas sesiones muy activas en cuanto ​a resultados empresariales.

Con tantas posiciones cerradas por el colapso de las apuestas masivas sobre la plata y el oro, los inversores estaban en modo de espera, según Steven ‍Leung, director de ventas institucionales de la correduría UOB Kay Hian en Hong Kong.

"Les llevará mucho tiempo reconstruir una posición alcista o bajista (...), por lo que se mantienen alejados del mercado", dijo.

Las especulaciones sobre la posibilidad de que las subidas de impuestos a las ​empresas de telecomunicaciones chinas se extiendan a los gigantes de internet hicieron caer las acciones de valores como Tencent

y Alibaba más de un 3%.

(Información de Tom Westbrook; edición de Sam Holmes, ‍Stephen Coates y Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)