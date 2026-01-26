MERCADOS GLOBALES: el oro supera los US$5.000 y el yen se fortalece ante temor de intervención

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 26 ene (Reuters) -

El oro superaba los 5.000 dólares la onza el lunes, impulsado por los flujos de seguridad en medio de la debilidad del dólar tras una semana turbulenta en la que las tensiones sobre Groenlandia e Irán sacudieron a los inversores, mientras los mercados permanecían en vilo tras las violentas subidas del yen. El yen subía más de un 1%, hasta 153,99 por dólar a las 0427 GMT, después de que las fuertes subidas del viernes desataran especulaciones sobre una posible intervención. La Reserva Federal de Nueva York llevó a cabo el viernes comprobaciones de los tipos de cambio, según dijeron fuentes a Reuters, lo que aumenta la posibilidad de una intervención conjunta de Estados Unidos y Japón para frenar la caída de la divisa.

"La inclinación del mercado es ponerse corto de yenes, pero la posibilidad de coordinación significa que ya no es una apuesta unidireccional", dijo Prashant Newnaha, estratega de tipos de TD Securities en Singapur.

La perspectiva de una intervención conjunta para apoyar al yen hizo bajar al dólar y, en general, hizo subir a otras divisas. El índice japonés Nikkei bajaba cerca de un 2%, mientras que los futuros del S&P 500 caían un 0,25% y los futuros europeos bajaban un 0,27%, a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que se celebrará esta semana.

El presidente de EEUU, Donald Trump, proporcionó un alivio temporal a los mercados la semana pasada al dar marcha atrás en sus amenazas arancelarias y restar importancia a posibles medidas contundentes contra Groenlandia. Sin embargo, las nuevas sanciones dirigidas a Irán han reforzado la ansiedad del mercado.

El aumento de la presión estadounidense contra Irán está impulsando al alza los precios del petróleo y elevando el oro, activo refugio, a máximos históricos. Los metales preciosos, incluida la plata, han experimentado un fuerte repunte en lo que va de año, favorecidos también por el debilitamiento del dólar.

LAS CONVERSACIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN MANTIENEN AL YEN A FLOTE

Aunque las autoridades de Tokio declinaron hacer comentarios sobre las alocadas oscilaciones del yen, algunas fuentes informaron a Reuters sobre las comprobaciones de los tipos el viernes, dejando a los operadores en vilo ante la perspectiva de una intervención que podría producirse en cualquier momento.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo el domingo que su Gobierno tomará las medidas necesarias contra los movimientos especulativos del mercado.

Carlos Casanova, economista para Asia de UBP, dijo que la mera expectativa de una posible intervención podría, en sí misma, contribuir a un cierto fortalecimiento de la moneda.

"Es probable que el yen japonés se estabilice en cierta medida, aunque los catalizadores de una apreciación significativa siguen siendo limitados, mientras que se espera que los rendimientos a largo plazo se enfrenten a una presión continuada en sus elevados niveles actuales".

Una fuerte caída del mercado de bonos en Japón la semana pasada había puesto en el punto de mira la política fiscal expansiva de Takaichi, que convocó unas elecciones anticipadas para el 8 de febrero. Desde entonces, el mercado de bonos se ha calmado un poco, pero los inversores siguen nerviosos.

El yen también se mantenía firme frente a otras divisas el lunes, alejándose del mínimo histórico frente al euro y el franco suizo y de los mínimos de varias décadas frente a la libra esterlina. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska)