MERCADOS GLOBALES-El petróleo sube y las bolsas caen ante el conflicto bélico en Oriente Medio

Los precios del petróleo subían el lunes y las bolsas caían, ante la posibilidad de que el conflicto militar en Oriente Medio dure semanas, amenazando con trastocar la recuperación económica mundial ‌y tal vez reavivar la inflación. El ‌Brent ⁠subía un 6,4% hasta los 77,57 dólares por barril, aunque en un momento dado superó brevemente los 82 dólares, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 6,2%, hasta los 71,17 dólares por barril. El oro, considerado un valor refugio, se revalorizaba un 1,6%, ​hasta los ⁠5.360 dólares la onza.

no daban ⁠señales de disminuir, mientras que Irán respondió con una lluvia de misiles en toda la región, con el riesgo de arrastrar a los ​países vecinos al conflicto.

El presidente Donald Trump insinuó al Daily Mail que el conflicto podría durar cuatro semanas más, al tiempo que afirmaba ‌que los ataques continuarían hasta que se cumplieran los objetivos de Estados Unidos.

Todas las ​miradas se centraron en el estrecho de Ormuz, por donde circula ​alrededor de una quinta parte del comercio mundial de petróleo por mar y el 20% del gas natural licuado por mar. Aunque esta vía marítima vital aún no ha sido bloqueada, los sitios web de seguimiento marítimo mostraron que los petroleros se acumulaban a ambos lados del estrecho, temerosos de un ataque o tal vez incapaces de obtener un seguro para el viaje.

"El acontecimiento más inmediato y tangible que afecta a los mercados petroleros es la paralización efectiva del tráfico a través ​del estrecho de Ormuz, lo que impide que 15 millones de barriles diarios (bpd) de crudo lleguen a los mercados", dijo Jorge León, director de análisis geopolítico de Rystad Energy.

"A menos que surjan rápidamente señales de ⁠distensión, esperamos una significativa subida del precio del petróleo."

Un aumento prolongado de los precios del petróleo podría reavivar las presiones inflacionistas a nivel mundial, al tiempo que supondría un impuesto para las ‌empresas y los consumidores que podría frenar la demanda.

La OPEP+ acordó el domingo un modesto aumento de la producción de petróleo de 206.000 barriles diarios para abril, pero gran parte de ese producto aún tiene que salir de Oriente Medio en buques cisterna.

"En nuestra opinión, el análogo histórico más cercano es el embargo petrolero de Oriente Medio de la década de 1970, que aumentó los precios del petróleo en un 300%, hasta alrededor de 12 dólares por barril en 1974", dijo Alan Gelder, vicepresidente de refinería, productos químicos y mercados petroleros de Wood Mackenzie.

"Eso supone solo 90 dólares por barril en términos de 2026. Superar esta cifra ‌en el mercado actual, preocupado por las importantes pérdidas de suministro, parece muy factible."

Esto sería muy costoso para Japón, que importa todo su petróleo, lo ⁠que provocó una caída del 1,3% en el índice Nikkei , con las aerolíneas entre las más afectadas. Los principales valores bursátiles chinos bajaban ‌solo un 0,1%, aunque el país obtiene gran parte de sus importaciones de petróleo por mar de Oriente Medio. El índice ⁠de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón caía un 1,2%.

Y ES UNA SEMANA IMPORTANTE EN ⁠CUANTO A DATOS DE EEUU

En Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait cerraron temporalmente sus mercados bursátiles alegando "circunstancias excepcionales". En Europa, los futuros del EUROSTOXX 50 caían un 1,3% y los futuros del DAX bajaban un 1,4%. Los futuros del FTSE retrocedían un 0,6%. En Wall Street, los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq perdían un 0,8%.

Además del "shock" del petróleo ocasionado por el conflicto en Oriente Próximo, los inversores también tienen que hacer frente a una ‌avalancha de datos económicos estadounidenses esta semana, entre los que se incluyen ​la encuesta ISM sobre el sector manufacturero, las ventas minoristas y el siempre importante informe del mercado laboral.

Cualquier debilidad podría sacudir la confianza en la economía tras un cuarto trimestre decepcionante, pero también reduciría las probabilidades de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés.

Los mercados apuntan actualmente a un 50% de posibilidades de una bajada de tipos en junio y a unos 58 ‌puntos básicos de recortes este año. (Información de Wayne Cole; edición de Sam Holmes y Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)