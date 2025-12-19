MERCADOS GLOBALES.- El rendimiento de los bonos japoneses sube tras el alza de tipos del BoJ

Por Iain Withers y Wayne Cole

LONDRES/SÍDNEY, 19 dic (Reuters) -

Los rendimientos de la deuda pública japonesa subían y el yen se debilitaba el viernes, después de que el Banco de Japón subiera los tipos de interés a máximos de tres décadas y dejara la puerta abierta a nuevas subidas.

Las bolsas mundiales registraban algunas ganancias, con una subida del 0,1% en las europeas, pero no lograban igualar las sesiones mucho más fuertes de Asia y EEUU en la víspera.

Los futuros de Wall Street apuntaban a avances de entre el 0,3% y el 0,5%, tras subir el jueves después de los resultados estelares del fabricante de chips Micron Technology.

Los inversores también digerían la noticia de que la Unión Europea destinará 90.000 millones de euros (US$105.400 millones) de ayuda durante los próximos dos años, tras no llegar a un acuerdo sobre un ambicioso plan para utilizar activos rusos congelados para financiarlo.

La ampliamente esperada subida de tipos por parte del Banco de Japón llevó a los inversores a vender yenes y a recoger beneficios. El dólar avanzaba al cierre de este artículo un 1% frente al yen, a 157,07, mientras que el rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años alcanzó un máximo de 26 años y el Nikkei cerró con una subida del 1%.

La decisión del Banco de Japón de subir los tipos a corto plazo al 0,75% supone un paso más para poner fin a décadas de enorme apoyo monetario en el país. Analistas afirman que tendrá que trazar un camino cuidadoso para gestionar la inflación, mientras el nuevo Gobierno japonés prepara un importante estímulo fiscal.

"Los mercados esperan que el Banco de Japón tenga que subir más los tipos", dijo Shaniel Ramjee, codirector de multiactivos de Pictet Asset Management. "Ese gasto fiscal adicional podría seguir debilitando el yen, lo que exacerba la inflación".

Abhijit Surya, economista jefe de Capital Economics, dijo que esperaba que los tipos del Banco de Japón alcanzaran el 1,75% en 2027.

EL BCE Y EL BOE OFRECEN DISTINTOS NIVELES DE RESTRICCIÓN MONETARIA

El sentimiento general se veía impulsado por la sorpresiva caída de los precios al consumo en Estados Unidos al 2,7%, aunque los analistas advirtieron de que los datos estaban claramente distorsionados por el cierre de la Administración y no podían tomarse al pie de la letra.

Las expectativas sobre la Reserva Federal se movn sólo marginalmente, con un recorte de tipos en enero implícito del 27%, mientras que los rendimientos del Tesoro a 10 años se situan en el 4,1354%, a cierta distancia del reciente máximo de tres meses y medio del 4,209%.

En la víspera, los bonos británicos sufrieron un revés después de que el Banco de Inglaterra recortara los tipos, tal y como se esperaba, pero sólo tras una votación muy ajustada (5-4). Los responsables de la política monetaria también se mostraron cautos sobre el ritmo de la futura relajación y ahora no se prevé otra bajada hasta junio.

El Banco Central Europeo se mostró aún más duro al mantener los tipos en el 2% y señalar un probable final del ciclo de relajación. En los mercados, la probabilidad de que se produzca un recorte de tipos en 2026 es mínima.

En los mercados de materias primas, el oro retrocedía un 0,1%, a US$4.329 la onza, cotizando aún por debajo de su máximo de octubre de US$4.381.

El Brent descendía un 0,5%, a US$59,51 por barril, mientras que el crudo estadounidense cedía un 0,5%, a US$55,89 por barril.

(1 dólar = 0,8536 euros)

(Información de Iain Withers en Londres y Wayne Cole en Sídney; edición de Sam Holmes, Jacqueline Wong y Tomasz Janowski; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)