Mercados globales-el repunte de alivio desaparece mientras los mercados digieren los giros de trump

Por Rae Wee

SINGAPUR, 24 abr (Reuters) - Las bolsas retrocedían el jueves y el rebote del dólar perdía tracción mientras los inversores trataban de filtrar el ruido del Gobierno de Estados Unidos y su postura voluble sobre los aranceles y el liderazgo de la Reserva Federal. Durante la última semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una lluvia de ataques contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y luego se retractó de las peticiones de dimisión y dejó a los inversores sin saber nada sobre el estado final de los aranceles a China a pesar de los muchos titulares en torno a ello. El Gobierno de Trump estudiaría reducir los aranceles a los bienes chinos importados a la espera de conversaciones con Pekín, dijo una fuente a Reuters el miércoles, después de un artículo del Wall Street Journal que informaba de que la Casa Blanca estaba considerando recortar sus aranceles a las importaciones chinas.

No obstante, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo más tarde que tal medida no se produciría unilateralmente, en consonancia con los comentarios de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "No creo que uno pueda acostumbrarse al tipo de desorden y fluctuaciones que hemos visto. Es extremo", dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG. "Creo que así es Trump: quiere intentar encontrar las palancas adecuadas de las que tirar y no creo que le asuste intentar algo, y no creo que le asuste dar marcha atrás si no funciona". El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, descendía un 0,72% en contra de la tendencia de Wall Street después de que las acciones avanzaran el miércoles con la esperanza de una disminución de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Los futuros del Nasdaq perdían un 0,32% y los del S&P 500 bajaban un 0,23%. Los futuros del EUROSTOXX 50 oscilaban entre las pérdidas y las ganancias y cotizaban planos, mientras que los futuros del FTSE cedían un 0,04%. El Nikkei sumaba un 0,4%. El negociador japonés para los aranceles, Ryosei Akazawa, está ultimando los preparativos para visitar Estados Unidos a partir del 30 de abril para mantener una segunda ronda de conversaciones con su homólogo, dijeron el jueves dos fuentes familiarizadas con el asunto. En China, el índice referencial del mercado CSI300 ganaba sólo un 0,06%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong dejaba más de un 1%. China apoyará firmemente las normas de libre comercio y el sistema multilateral de comercio, dijo el gobernador del banco central del país el miércoles en Washington DC, según la cadena estatal CCTV.

"La volatilidad a corto plazo es bastante extrema en estos momentos. (...) Esta alta volatilidad se mantendrá, habrá una elevada volatilidad en el futuro, porque las reglas fundamentales subyacentes del juego están cambiando. (...) El orden económico mundial está cambiando", afirmó Salman Ahmed, responsable global de macroeconomía y asignación estratégica de activos de Fidelity International. "Creo que lo que está claro es que ya hemos superado el punto álgido de la globalización y que todo ese libre flujo de comercio y capital no va a ser el estado estable", afirmó Ahmed al margen de la Conferencia de Inversión y Masterclass 2025 de IMAS en Singapur.

