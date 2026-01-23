MERCADOS GLOBALES: el yen oscila ante el temor de intervención tras el tono restrictivo del BoJ

Por Iain Withers y Gregor Stuart Hunter

LONDRES/SINGAPUR, 23 ene (Reuters) -

El yen cotizaba con altibajos el viernes, mientras los operadores se mostraban inquietos ante la posibilidad de que las autoridades japonesas estén cerca de intervenir directamente en los mercados para apoyar a su moneda, que las bolsas mundiales se mantenían tras la postura del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia

El Banco de Japón señaló anteriormente en la jornada su disposición a seguir elevando los costes de endeudamiento, aún bajos, en un contexto políticamente cargado, con que se celebrarán en el país el mes que viene

A primera hora de la sesión londinense, el yen pasó repentinamente de pérdidas a ganancias frente al dólar, lo que llevó a los operadores a pensar que algunas autoridades japonesas podrían haber realizado comprobaciones de tipos con los bancos, lo que suele utilizarse para indicar al mercado su disposición a intervenir para apoyar una divisa que se encuentra en mínimos de 18 meses frente al dólar

Mientras tanto, el rendimiento de la deuda pública japonesa a dos años subió al 1,25% por primera vez desde agosto de 1996

"El tono (del Banco de Japón) parece inclinado hacia el endurecimiento monetario", dijo David Chao, estratega de mercado global para Asia-Pacífico de Invesco en Singapur. "El BoJ ha elevado cuatro de sus seis previsiones de inflación y ha indicado que es probable que se produzcan nuevas subidas de tipos si se cumplen estas previsiones"

Las bolsas globales han recuperado gran parte del terreno perdido esta semana por el aumento de la tensión entre Estados Unidos y Europa sobre Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump dijera que no impondría aranceles comerciales por ahora y que no tomaría el territorio por la fuerza

Las bolsas globales avanzaban un 0,1%

, mientras que las europeas abrían prácticamente planas

Los futuros de Wall Street apuntaban a caídas de entre el 0,1-0,2%

"Trump es realmente impredecible, lo sabemos. Todavía podemos tener algunas amenazas en un sentido o en otro... Es seguro que los europeos siguen siendo muy cautos en este entorno", dijo Marie de Leyssac, gestora de carteras de Edmond de Rothschild Asset Management

Algunos grandes inversores del norte de Europa desconfían cada vez más de los riesgos de mantener activos estadounidenses

"Lo que hace absolutamente es aumentar el riesgo... Nos hace pensar en los niveles de efectivo y en nuestras asignaciones a bonos y acciones", dijo Neil Birrell, director de inversiones de Premier Miton

EL ORO MARCA OTRO RÉCORD, EL PETRÓLEO SUBE

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza de la divisa frente a una cesta de seis monedas, se mantenía prácticamente estable en 98,336, cerca de sus niveles más bajos del año tras registrar el jueves su mayor caída en un día en seis semanas

El dólar perdía un 0,2% frente al yen, y se situaba en 158,02

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 95% de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga los tipos de interés en su próxima reunión de dos días, el 28 de enero, sin grandes cambios respecto al día anterior

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en el momento de elaboración de este artículo en el 4,2351%

Los mercados de metales preciosos, incluido el oro, batieron nuevos récords. El oro al contado alcanzó un récord de 4.967,03 dólares antes de caer un 0,6% hasta los 4.908 dólares

En los mercados energéticos, los futuros del crudo Brent subían un 1,1%, a 64,74 dólares el barril, estabilizándose tras el tono más suave de Trump hacia Groenlandia y mientras Irán aliviaba los temores de riesgos geopolíticos que interrumpieran el suministro

(Información de Iain Withers en Londres y Gregor Stuart Hunter en Singapur, con información adicional de Naomi Rovnick; edición de Christian Schmollinger, Jacqueline Wong y Jane Merriman; edición en español de Paula Villalba)