MERCADOS GLOBALES: El yen se debilita y las bolsas se mantienen tras el fin del cierre de EE. UU.

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 13 nov (Reuters) -

Las bolsas y el oro se tomaban un respiro el jueves tras el fin del cierre de la Administración más largo del que se tiene constancia, y los mercados se centraban en la reanudación de los datos económicos estadounidenses para calibrar las perspectivas de los tipos.

Los futuros de las bolsas estadounidenses oscilaban entre una ligera tendencia negativa y una subida del 0,2% durante la sesión asiática. Los pequeños avances del FTSE y de los futuros europeos sugieren que los índices al contado podrían registrar nuevos máximos históricos a lo largo del día. El Nikkei japonés subía un 0,3%, pero el Topix subía aún más y tocaba un máximo histórico, en un momento en que los inversores cambiaron las carteras de las empresas de inteligencia artificial más sobrecalentadas para comprar exposición a otras partes de la economía. El oro se aferraba a las recientes ganancias y cotizaba por encima de los $4.200, mientras que los bonos se mantenían estables, con el rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años en el 4,09%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el proyecto de ley para poner fin al cierre de la Administración en el Despacho Oval.

Los economistas esperan que la próxima semana se publiquen datos económicos retrasados, y la atención se centra en si respaldarán las encuestas privadas que han mostrado debilidad en el mercado laboral.

"Uno de los argumentos ahora es que con la reapertura, deberíamos tener un montón de datos que darán más claridad para que (el presidente de la Reserva Federal, Jerome) Powell diga: 'Voy a recortar los tipos por esto'", dijo Damian Rooney, director de ventas institucionales de Argonaut, bróker de bolsa en Perth. En el mercado australiano los volúmenes fueron un poco escasos, pero hubo una puja por el litio y las mineras de oro, dijo, ya que los tipos de interés más bajos tienden a impulsar a los compradores de oro.

"Significa que estos tipos están ganando mucho dinero en dólares australianos. Creo que todavía le queda recorrido", dijo Rooney. La mayoría de los demás sectores descendían en Australia y el índice bajaba un 0,5%. El Hang Seng de Hong Kong retrocedía ligeramente desde su máximo de un mes y el Shanghai Composite subía un 1% a la espera de los datos sobre crédito y ventas minoristas que se publicarán esta semana. En Wall Street, el índice Dow Jones alcanzó un máximo histórico en la víspera, mientras que el Nasdaq, de gran peso tecnológico, retrocedió. En Londres, el FTSE 100, de gran peso minero, cerraba en máximos históricos. Los valores bancarios también impulsaban al STOXX 600 paneuropeo hasta máximos históricos, mientras que el FTSE MIB italiano alcanzaba su nivel más alto en casi un cuarto de siglo.

YEN BAJO PRESIÓN

El yen japonés se ha visto sometido a nuevas presiones, en un momento en que la nueva primera ministra del país ha estado presionando al banco central para que sea más lento en las subidas de tipos. El yen tocaba un mínimo histórico de 179,49 por euro y se acercaba a un mínimo de nueve meses frente al dólar a 154,92.

El yen tocó los 155,05 frente al dólar el miércoles, lo que llevó al ministro de Finanzas a recordar a los operadores que el Gobierno estaba vigilando de cerca, en un preludio de una posible intervención en el mercado.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, compareció ante el Parlamento el jueves y dijo que la inflación subyacente se estaba acelerando gradualmente hacia el objetivo del banco. Por otra parte, en el mercado de divisas, el dólar australiano subía tras conocerse un aumento del empleo en octubre, lo que refuerza la opinión de que el ciclo de relajación puede haber llegado a su fin.

El dólar australiano avanzaba un 0,3%, hasta 0,6558 dólares, y las expectativas de un recorte en mayo cayeron de casi el 70% al 32%. Los futuros del crudo Brent retrocedían hasta un mínimo de tres semanas de $62,34 el barril, después de que la OPEP cambiara su proyección y pronosticara un pequeño superávit respecto a la demanda en el mercado mundial del petróleo para 2026.

(Información de Tom Westbrook en Singapur; edición de Sonali Paul y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)