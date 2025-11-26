MERCADOS GLOBALES: Expectativas sobre tasas impulsan acciones; libra opera volátil tras presupuesto

(.)

Por Chuck Mikolajczak

LONDRES, 26 nov (Reuters) - Las bolsas mundiales subían el miércoles, al mantenerse intactas las expectativas de una bajada de las tasas de interés de la Reserva Federal, mientras la libra esterlina se apreciaba tras la inesperada publicación de nuevas previsiones por parte del organismo de control fiscal británico antes de la publicación del presupuesto de Reino Unido.

* En Wall Street, las acciones avanzaban en torno a un 0,5% lideradas por las ganancias del peso pesado de la inteligencia artificial, Nvidia, tras perder un 2,6% en la víspera y apuntarse descensos en tres de las últimas cuatro sesiones.

* Los datos económicos del miércoles mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo cayeron en 6.000, a una cifra desestacionalizada de 216.000 en la semana finalizada el 22 de noviembre, su nivel más reducido desde abril y por debajo de la estimación de 225.000 de los economistas encuestados por Reuters.

* "La economía no está entrando en recesión, pero es lo suficientemente débil como para permitir a la Fed otro recorte. Todavía hay un gran número de desempleados, lo que le da margen para recortar algo más", declaró Kim Forrest, director de inversiones de Bokeh Capital Partners.

*

Las expectativas de un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed se sitúan en el 82,9%, según la herramienta FedWatch de CME, algo por debajo del 85,2% de la sesión anterior, pero muy por encima del 30,1% de hace una semana.

* Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el jueves por la festividad del Día Acción de Gracias y tendrán una sesión abreviada el viernes.

* El índice de acciones mundiales de MSCI mejoraba 7,76 puntos, o un 0,78%, a 998,82 unidades, en camino de su cuarta sesión consecutiva al alza, su racha más larga en un mes. El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 1,1%, su mayor avance porcentual diario en dos semanas.

* El índice del dólar cedía un 0,2%, a 99,65 unidades, y el euro mejoraba un 0,17%, a 1,159 dólares.

* La libra esterlina se fortalecía un 0,43%, a 1,3223 dólares, en una jornada volátil a raíz de la confusión presupuestaria ocurrida en Reino Unido al publicarse antes de tiempo las Perspectivas Económicas y Fiscales de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria.

* La ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, anunció después un presupuesto con un fuerte incremento de impuestos que quitará más dinero a los trabajadores, a las personas que ahorran para una pensión y a los inversores, con el fin de tener más margen para cumplir sus objetivos de reducción del déficit.

* El retorno de los gilts británicos a diez años bajaba 7,1 puntos básicos, al 4,424%.

* El yen declinaba un 0,27% frente al dólar, a 156,48 unidades, pese a que algunas fuentes dijeron a Reuters que el Banco de Japón está preparando a los mercados para una posible subida de tasas tan pronto como el mes que viene, ya que podría ser necesaria una senda de alzas más consistente para alterar la trayectoria de la divisa.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía 1,5 puntos básicos, al 4,017%, tras cuatro sesiones a la baja, después de conocerse que los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en Estados Unidos aumentaron en septiembre y que los envíos de estos bienes se incrementaron de forma sólida.

(Reporte adicional de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru, Gregor Stuart Hunter en Singapur, Joice Alves y Marc Jones en Londres; editado en español por Carlos Serrano)