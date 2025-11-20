MERCADOS GLOBALES: Foco pasa a datos de empleo de EE. UU. mientras Nvidia disipa temores de burbuja

Por Marc Jones y Gregor Stuart Hunter

LONDRES/SINGAPUR, 20 nov (Reuters) -

Un repunte de alivio animaba a las bolsas mundiales el jueves, cuando los inversores aplaudían los beneficios de Nvidia, el gigante de los chips de inteligencia artificial, que superaron las previsiones, mientras que el dólar rondaba máximos de seis meses y los operadores se preparaban para la publicación de los atrasados datos de empleo en Estados Unidos.

* Los mercados tecnológicos asiáticos lideraron las alzas y las principales bolsas europeas salían de una racha de cinco días de pérdidas después de que el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se desentendió de los temores sobre una burbuja en la IA y alabó el éxito de la demanda de sus semiconductores de alta tecnología.

* Las declaraciones se veían respaldadas por la previsión de ingresos trimestrales de la empresa más valiosa del mundo, muy por encima de las estimaciones de Wall Street, lo que disipó algunos de los temores sobre la valoración de la IA, que desencadenaron una caída de 3 billones de dólares en los mercados mundiales en las últimas sesiones.

* "Es justo decir que los resultados de Nvidia han cambiado por completo el estado de ánimo del mercado y han dejado para otro día cualquier temor a una burbuja", afirmó Jim Reid, estratega de Deutsche Bank.

* Los índices tecnológicos europeos ganaban un 1,8%, con Infineon y ASML sumando un 2,8% cada uno y los fabricantes de equipos de IA Schneider Electric y Siemens Energy sumando un 2% y un 4%, respectivamente.

* Las alzas en Asia se enfriaron algo a medida que avanzaba la jornada, pero aún así el Nikkei 225 de Tokio se disparó un 2,6%; los valores coreanos, un 1,9%; y los de Taiwán, un 3,2%, gracias a que su gran fabricante de chips TSMC saltó más de un 4%.

* Los futuros del Nasdaq y del S&P 500 mejoraban en torno a un 1,5%. Wall Street ya rompió en la víspera una racha de cuatro días de pérdidas, antes de la publicación de los resultados de Nvidia, cuando los inversores se posicionaron para un rebote.

* Los operadores de divisas y del mercado de bonos también están evaluando las noticias de que el Gobierno de la p rimera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se está preparando para aprobar un paquete de estímulo que sería el mayor del país desde la pandemia de COVID-19.

* La deuda pública japonesa caía con fuerza y sus rendimientos operaban en máximos históricos. El yen cotizaba a 157,6 unidades frente al dólar, su nivel más bajo en diez meses, tras marcar también un mínimo histórico frente al euro.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, avanzaba un 0,2%, a 100,25 unidades, cerca de su máximo en seis meses. El euro restaba un 0,2%, a 1,1520 dólares.

* El retorno de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía 1,1 puntos básicos, al 4,1406%.

* Los precios del crudo mejoraban en torno a un 0,3% tras haber perdido más de un 2% el miércoles, mientras los mercados evalúan las últimas propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania y se preparan para el fin de un plazo fijado por Washington para el cese de las operaciones con dos grandes empresas petroleras rusas.

* El oro al contado bajaba un 0,4%, a 4.064,04 dólares, tras haber avanzado hasta un 0,7%.

(Editado en español por Carlos Serrano)