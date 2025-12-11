MERCADOS GLOBALES - Jarro de agua fría de Oracle sobre IA golpea a las bolsas; dólar cae tras Fed

Por Marc Jones

LONDRES, 11 dic (Reuters) - Las bolsas mundiales se estancaban el jueves, después de que el gigante de la computación en la nube Oracle lanzó una advertencia sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial, mientras que los bonos se mantenían firmes y el dólar sufría pérdidas después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés por tercera vez consecutiva.

* Pese al alivio de la Fed, muchos de los principales mercados asiáticos y europeos sufrieron después de que Oracle reavivó el nerviosismo sobre las estratosféricas valoraciones tecnológicas al incumplir las estimaciones de ventas y beneficios de los analistas y señalar un exceso de gasto en IA de 15.000 millones de dólares.

* Las acciones de la empresa estadounidense se desplomaron más de un 11% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, lo que hizo que los futuros del Nasdaq

y el Nikkei japonés cayeran cerca de un 1%, mientras que SoftBank -socio de Oracle en el proyecto estadounidense de centro de datos Stargate- también perdió más de un 7,5%.

* Europa también se mostraba débil, ya que la caída del 2,5% de la alemana SAP

hacía que los índices tecnológicos de la región se enfrentaran a un tercer día consecutivo en números rojos, aunque la perspectiva de unas tasas más bajas a escala mundial se tradujo en ganancias en otros lugares.

* Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown, dijo que Oracle ha estado en el epicentro del debate sobre el gasto en IA, dado que carece de los enormes flujos de caja de empresas como Google, Amazon y Microsoft.

* "Los mercados pasaron por alto rápidamente la enorme mejora de los beneficios, impulsada por una venta única de activos, y se centraron en el aumento de las inversiones y la debilidad de los flujos de caja", dijo Britzman, añadiendo que avivó la preocupación general de que los desembolsos en IA no están generando beneficios para las empresas tan rápidamente como se esperaba.

* Por lo demás, los operadores se centraban en las perspectivas de las tasas mundiales después de que la Fed rebajó su tipo de referencia, tal y como se esperaba, en 25 puntos básicos, entre el 3,5% y el 3,75%, en una decisión dividida por nueve votos a favor y tres en contra.

* Los bonos recibieron un nuevo impulso después de que la Fed anunció que empezará a comprar deuda del Tesoro estadounidense a corto plazo a partir del viernes para apoyar la liquidez. El rendimiento de las notas referenciales a 10 años caía 4 puntos básicos, al 4,12%, y el de los papeles a dos años bajaba al 3,52%.

* En los mercados de divisas, las monedas comerciales y sensibles al riesgo, como el dólar australiano y el neozelandés, declinaron en la sesión asiática, pero el yen se mantenía firme con la vista puesta en la reunión del Banco de Japón de la próxima semana, en la que se espera un alza.

* El yen revertía su reciente descenso y subía a 155,62 unidades por dólar. El euro operaba en máximos de dos meses de 1,1707 dólares, impulsado por los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sobre la posibilidad de una nueva mejora de las previsiones de crecimiento en Europa.

* Los precios del crudo restaban en torno a un 1,2% después de subir el miércoles tras la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, lo que intensificó las tensiones con Caracas y aumentó la preocupación por posibles interrupciones del suministro.

* El oro

y el bitcóin

también retrocedían, cotizando a 4.216 dólares la onza y 90.358 dólares, respectivamente.

