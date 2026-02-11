MERCADOS GLOBALES: las acciones al alza se toman un respiro mientras el yen prolonga su avance

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 11 feb (Reuters) - Los bonos subían y el repunte de los mercados bursátiles se ralentizaba el miércoles, tras conocerse unas cifras de ventas minoristas en Estados Unidos más débiles de lo esperado, mientras que la subida del yen se prolongaba y podría estar empezando a indicar un cambio en la mentalidad de los inversores desde las elecciones en Japón.

Las cifras de empleo en EE. UU. se darán a conocer más tarde hoy y la posibilidad de que se revisen a la baja las cifras recientes ha ejercido presión sobre el dólar.

El comercio en Asia se vio aligerado por un día festivo en Japón, pero la tercera sesión consecutiva de ganancias del yen

lo situó en 153,3 por dólar y llevó a los operadores a debatir si se estaba viendo impulsado por Tokio o si se estaba beneficiando de la debilidad del dólar.

Ha subido alrededor de un 2,5% frente al dólar desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, obtuviera una victoria aplastante en las elecciones del domingo, contrariamente a algunas expectativas que apuntaban a que la preocupación por sus planes de estímulo mantendría la presión sobre la moneda y los bonos.

"Para apostar por el yen, hay que creer que la correlación con el Nikkei se romperá y se convertirá en una operación de 'comprar Japón' sin cobertura", dijo Brent Donnelly, operador de divisas y fundador de la empresa de análisis Spectra Markets.

"Es posible. Simplemente creo que aún es pronto para saberlo".

Normalmente, el yen cae cuando sube el mercado de valores, y en las últimas sesiones el mercado de valores japonés se ha disparado hasta alcanzar máximos históricos ante la expectativa de que el Gobierno apoye a los consumidores. Los futuros del Nikkei avanzaban el miércoles, aunque el mercado al contado permaneció cerrado por festivo. El oro volvió a subir por encima de los 5.000 dólares la onza y los futuros del Tesoro avanzaban ligeramente, con el mercado al contado cerrado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedían casi seis puntos básicos el martes y tocaron un mínimo de un mes del 4,14% después de que los datos mostraran una caída del 0,1% en las ventas minoristas básicas de EE. UU. en diciembre y revisiones a la baja de las cifras de noviembre y octubre. Los rendimientos caen cuando suben los precios de los bonos.

El S&P 500 cerró con una caída del 0,3%, después de que la recuperación tras las fuertes ventas de la semana pasada en acciones de software comienza a perder impulso. Los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,3%, los futuros europeos se mantenían estables y los futuros del FTSE subían un 0,3%. (Información de Tom Westbrook; edición de Shri Navaratnam, Stephen Coates y Kim Coghill; editado en español por Patrycja Dobrowolska)