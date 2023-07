Mercados globales-las acciones mundiales bajan por la debilidad de los datos chinos

Por Amanda Cooper

LONDRES, 17 jul (Reuters) - Las acciones mundiales y las materias primas caían el lunes tras conocerse que la economía china creció más despacio de lo esperado, mientras que el dólar se debilitaba al aumentar las apuestas por un inminente fin de las subidas de tasas de interés en Estados Unidos.

* China registró un crecimiento económico del 0,8% en el segundo trimestre, por encima de la previsión del 0,5%, mientras que el ritmo anual se ralentizó más de lo esperado, hasta el 6,3%, muy por debajo de las expectativas del 7,3%.

* La semana pasada se produjo una amplia oleada de desplomes del d√≥lar hacia activos de riesgo como las acciones y las divisas de mercados emergentes, as√≠ como hacia la renta fija, despu√©s de que una lectura m√°s fr√≠a de la inflaci√≥n al consumo en Estados Unidos bastara para convencer a los inversores de que la Reserva Federal podr√≠a aprobar este mes el √ļltimo alza de tasas de su ciclo de pol√≠tica monetaria.

* El d√≥lar, que ced√≠a un 0,1% frente a una cesta de seis destacadas divisas, protagoniz√≥ la semana pasada su mayor declive semanal del a√Īo, con un descenso del 2,3%, ya que los inversores se apresuraron a descartar la posibilidad de un aumento de tasas en septiembre.

* El calendario macroeconómico de datos de esta semana es ligero y las autoridades de la Fed se encuentran en su "periodo de silencio" antes de su reunión de política de julio, dejando a los inversores con la gran pregunta de si los movimientos del mercado de la semana pasada continuarán o se revertirán.

* "No puedo evitar pensar que hemos ido demasiado lejos y demasiado rápido (...) una cifra de inflación más baja no significa exactamente que la Fed haya terminado y no vaya a subir de nuevo", dijo Michael Brown, de TraderX.

* "Obviamente, van a subir la semana que viene, pero despu√©s de eso, los mercados piensan que terminar√°n y est√°n empezando a descontar recortes para la primera mitad del a√Īo que viene, lo que en mi opini√≥n es demasiado agresivo", se√Īal√≥. "Como no tenemos mucho en el calendario esta semana, el camino de menor resistencia es la ca√≠da del d√≥lar a corto plazo".

* Las acciones mundiales, que registraron la semana pasada su mayor avance semanal desde marzo, restaban un 0,1%, presionadas por el descenso de un 0,3% del paneuropeo STOXX 600, que estaba lastrado por la debilidad de los papeles sensibles a China, como las mineras.

* Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses borraban las ganancias previas y bajaban un 0,1% antes de una semana repleta de resultados empresariales.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos a√Īos, los m√°s sensibles a los cambios en las expectativas de tasas, operaban estables al 4,721%, justo por encima de los m√≠nimos de un mes.

* El dólar perdía un 0,4% frente al yen, a 138,16 unidades, tras el declive del 2,4% de la semana pasada. El euro cotizaba con pocos cambios, a 1,1232 dólares, tras subir un 2,4% la semana pasada y tocar un máximo anual.

* En las materias primas, el precio del crudo Brent cedía un 1,4%, a 78,72 dólares el barril, mientras que el del cobre caía un 2,5%, a 8.458 dólares la tonelada.

(Reporte adicional de Wayne Cole en S√≠dney; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

