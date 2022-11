Mercados globales-las acciones mundiales suben, inversores atentos a restricciones por covid en china

Por Amanda Cooper

LONDRES, 22 nov (Reuters) - Las acciones mundiales subían levemente el martes, recuperando parte de las pérdidas del día anterior, ya que la mejora del apetito de los inversores por los activos riesgo impulsaba los flujos hacia la renta variable y las materias primas, aunque la preocupación por más infecciones de COVID en China atenuaba las ganancias.

* La Reserva Federal publicar√° el mi√©rcoles las minutas de su √ļltima reuni√≥n, y los inversores buscar√°n cualquier informaci√≥n sobre las perspectivas de inflaci√≥n y crecimiento econ√≥mico de las autoridades.

* El índice MSCI All-World de acciones subía un 0,2%, con lo que se encamina a un segundo mes consecutivo de subidas, su racha de ganancias más larga desde finales de 2021.

* En Asia, las acciones chinas de primera categoría cerraron planas en el día, tras haber caído hasta un 0,5%, mientras que el Nikkei japonés subió un 0,6%.

* Las acciones chinas se vieron presionadas después de que Pekín cerró parques, centros comerciales y museos el martes, mientras que más ciudades reanudaron las pruebas masivas para detectar el COVID-19, ya que los casos se dispararon, lo que ha alimentado la preocupación por el golpe a la segunda economía del mundo.

* El dólar bajaba un 0,2%, recortando parte de las ganancias que el lunes lo llevaron a un máximo de 10 días, cuando los inversores se deshicieron de los activos de riesgo por los brotes de COVID en China. El dólar se vio presionado en particular frente al euro y el yen, que subían un 0,2% y un 0,3%, respectivamente.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 a√Īos ca√≠a 3 puntos b√°sicos a 3,94%, mientras que el rendimiento de las notas a dos a√Īos tambi√©n ca√≠a 3 puntos b√°sicos a 4,50%.

* Los precios del petróleo subían el martes, un día después de que Arabia Saudita desmintió un informe de medios que afirmaba que estaba discutiendo un aumento de la oferta de petróleo con la OPEP y sus aliados.

* Los futuros del crudo Brent ganaban un 0,6% a 88,10 dólares el barril, tras haber caído hasta un 6% el día anterior, antes de que Arabia Saudita emitiera su desmentido y frenara el descenso.

* El oro al contado rompía una racha de cuatro días de pérdidas y subía un 0,2% a 1.741,40 dólares la onza.

(Reporte de Selena Li en Hong Kong, reporte adicional de Kevin Buckland in Tokyo; Editing by Ana Nicolaci da Costa and Lincoln Feast)

