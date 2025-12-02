MERCADOS GLOBALES: Las acciones suben, los bonos y el bitcóin se estabilizan

(Actualiza precios con sesión en Nueva York)

Por Chibuike Oguh y Alun John

NUEVA YORK/LONDRES, 2 dic (Reuters) - Las acciones mundiales subían el martes y tanto las criptomonedas como la deuda pública global se estabilizaban tras la caída de la víspera provocada por la inminente subida de las tasas de interés en Japón.

* Los valores de Wall Street avanzaban tras perder terreno en la sesión anterior. Los valores tecnológicos e industriales impulsaban las ganancias, mientras que los energéticos y los de consumo básico lideraban las pérdidas.

* A las 1639 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 139,82 puntos, o un 0,30%, a 47.429,15 unidades; el S&P 500 ganaba 8,01 puntos, o un 0,12%, a 6.820,64 unidades; y el Nasdaq Composite subía 80,01 puntos, o un 0,34%, a 23.355,93 unidades.

* Los índices bursátiles europeos subían un 0,02% y los asiáticos excluido Japón ganaron un 0,45%.

* Los datos del lunes respaldaron las expectativas de una bajada de tasas de la Reserva Federal en diciembre, con una contracción del sector manufacturero por noveno mes consecutivo en noviembre, aunque los consumidores superaron las expectativas de los analistas con una oleada de compras por Internet de 23.600 millones de dólares para inaugurar la temporada navideña.

* El índice MSCI de valores de todo el mundo sumaba un 0,21%.

* El bitcóin, que algunos consideran un posible indicador adelantado de los activos de riesgo, subía el martes tras caer un 5,2% el lunes. A 87.000 dólares, la criptomoneda ha bajado un 30% desde su máximo de octubre.

* En los mercados de divisas, el yen japonés se debilitaba, el dólar subía un 0,35% a 155,96 yenes, y el euro ganaba un porcentaje similar.

* En general, el dólar operaba estable el martes, después de que el lunes contribuyó a que el euro superara brevemente los 1,165 dólares. La moneda común cotizaba a 1,16107 dólares.

* El oro retrocedía un 1% a 4.188,44 dólares la onza, pero sigue estando a tan solo un 4% del máximo histórico alcanzado en octubre. La plata cedía un 1%.

* Los futuros del crudo Brent bajaban un 0,08%, a 63,12 dólares el barril. Los futuros del crudo estadounidense caían un 0,08% a 59,27 dólares el barril. (Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)