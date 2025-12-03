MERCADOS GLOBALES Las acciones suben mientras apuestas sobre decisión de la Fed lastran al dólar

Por Marc Jones

LONDRES, 3 dic (Reuters) - Los mercados financieros mundiales operaban estables el miércoles, ayudados por un modesto repunte de la renta variable, un máximo histórico del cobre y a la remisión de la reciente venta masiva de deuda pública y del desplome mucho más prolongado de las criptodivisas.

La noticia de que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló abruptamente las entrevistas con los finalistas para el puesto de presidente de la Reserva Federal reforzó la opinión de que Kevin Hassett -considerado como una figura con un sesgo a favor de los recortes de las tasas de interés- sustituirá a Jerome Powell el próximo mes de mayo.

* La respuesta de los operadores a esta influencia potencialmente expansiva fue un dólar más débil por noveno día consecutivo, curvas de rendimiento de la deuda pública más pronunciadas y un repunte de los activos de riesgo que impulsó todo, desde las acciones hasta los metales, e incluso ayudó al bitcóin a volver a superar los US$92.000.

* Las acciones europeas de defensa y los precios del petróleo subían un 1% después de que Rusia dijo que los planes de paz liderados por Estados Unidos para Ucrania aún no satisfacían sus requisitos, mientras que las acciones de Inditex, propietaria de Zara, saltaron un 7% después de que informó de un buen comienzo de las ventas de invierno boreal.

* La relativa calma del miércoles también significó que los maltrechos bonos japoneses (JGB) se mantuvieran más ordenados durante la sesión asiática, aunque el rendimiento del JGB a 10 años todavía alcanzó su nivel más alto desde junio de 2008, en el 1,885%. El rendimiento de los bonos se mueve de forma inversa al precio.

* La rentabilidad de referencia de la deuda del Tesoro estadounidense a 10 años se situaba ligeramente por encima del 4%, la rentabilidad a 2 años descendía al 3,5%, mientras que la rentabilidad del Bund alemán a 10 años se estabilizaba en el 2,75% tras subir el martes a su nivel más alto desde septiembre.

* El bitcóin, que se ha desplomado casi un tercio desde principios de octubre, recuperó la cota de los US$92.000 para marcar un máximo de dos semanas en los criptomercados.

* Los futuros de Wall Street también apuntaban a modestas ganancias para el Nasdaq y el S&P 500, con la atención puesta en los datos de inflación que se publicarán el jueves antes de la reunión clave de la Fed de la semana que viene, en la que se prevé un recorte de tasas del 90%.

* El dólar se mantenía a la defensiva, operando a 155,60 yenes por billete verde, el euro subía un 0,18% a US$1,1642 y a la libra ganaba un 0,5% a US$1,3280.

* Entre las materias primas, los precios del petróleo subían un 1%, con los futuros del crudo Brent operando a US$63 por barril en las operaciones de Londres, mientras que el crudo estadounidense superaba ligeramente los US$59 por barril.

* El oro al contado apenas variaba a US$4.201 la onza, mientras que el cobre, metal industrial de referencia subía un 1,7% a un récord de US$11.338 la tonelada.

(Reporte adicional de Rae Wee en Singapur, Editado en Español por Ricardo Figueroa)