MERCADOS GLOBALES: Las acciones suben mientras crecen las apuestas por un recorte de la Fed en diciembre

Por Rae Wee

SINGAPUR, 24 nov (Reuters) -

Los mercados bursátiles mundiales iniciaron el lunes una semana repleta de acontecimientos, alentados por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre, a pesar de que los responsables de política monetaria siguen divididos al respecto.

Los mercados se preparaban para posibles catalizadores, como la publicación de los datos de ventas minoristas y precios de producción en Estados Unidos esta semana, mientras que la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, también presentará su esperado presupuesto. Los acontecimientos geopolíticos también ocuparon un lugar destacado, con EEUU y Ucrania dispuestos a seguir trabajando en un plan para poner fin a la guerra con Rusia tras acordar modificar una propuesta anterior que se consideraba demasiado favorable a Moscú.

Esto mantuvo los precios del petróleo a raya, con la esperanza de que el acuerdo liberara más oferta rusa gracias a la relajación de las sanciones.

Tras una semana difícil para los mercados bursátiles globales, impulsados en parte por las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones tecnológicas, la sesión del lunes en Asia dio a las acciones un respiro muy necesario.

La negociación fue escasa, con los mercados japoneses cerrados por festivo, pero el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón,

subía un 1% y el índice Kospi de Corea del Sur,

de gran peso tecnológico, avanzaba un 0,15%. Los futuros del Nasdaq y del S&P 500 avanzaban un 0,8% y un 0,55%, respectivamente, mientras que los del EUROSTOXX 50 subían un 0,7%. Los futuros del FTSE ganaban un 0,53%, mientras que los del DAX se revalorizaban un 0,78%.

El último impulso se produjo tras las declaraciones del influyente responsable de política monetaria de la Fed, quien afirmó que los tipos de interés pueden bajar "a corto plazo", lo que aumenta la probabilidad de una nueva relajación en diciembre.

"Esperamos otro recorte de la Fed en diciembre, seguido de dos movimientos más en marzo y junio de 2026 que lleven los tipos de referencia de la Fed al 3-3,25%", dijo el economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, en una nota.

"Los riesgos para el próximo año se inclinan hacia más recortes, ya que las noticias sobre la inflación subyacente han sido favorables y el deterioro del mercado laboral (...) podría ser difícil de contener a través de la modesta aceleración del crecimiento cíclico que esperamos".

Los futuros de los fondos de la Fed apuntan ahora a una probabilidad aproximada del 60% de que la Fed recorte 25 puntos básicos el mes que viene.

La negociación de bonos del Tesoro estadounidense al contado estuvo cerrada en Asia el lunes debido al festivo en Japón, pero los futuros

se mantenían estables.

El cierre sin precedentes de la Administración de EEUU, que terminó a principios de este mes, ha enturbiado las perspectivas de los tipos de interés de la Fed, mientras los responsables de política monetaria se enfrentan a lagunas en los datos que normalmente guían su visión de la mayor economía del mundo.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU dijo el viernes que había cancelado la publicación del informe de precios al consumo de octubre porque el cierre había impedido la recopilación de datos.

"El problema es la falta de datos económicos que muestren si la economía estadounidense se está estancando o va viento en popa. Y no obtendremos pruebas decisivas antes de la propia reunión", dijo Ben Bennett, jefe de estrategia de inversión para Asia en L&G Asset Management.

En China, el índice de valores de primer orden CSI300 subía un 0,13%, mientras que el índice compuesto de Shanghái ganaba un 0,3%, aunque los valores relacionados con los chips se vendieron después de que Reuters informara de que Estados Unidos estaba considerando permitir a Nvidia vender chips H200 a China.

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)