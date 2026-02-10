MERCADOS GLOBALES: las acciones suben mientras el Nikkei bate récords y el dólar cae

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 10 feb (Reuters) -

Las bolsas globales avanzaban en la sesión asiática del martes, impulsadas por una prolongada subida del índice de referencia de Tokio tras la contundente victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el fin de semana.

El índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico que no incluye Japón

subía un 0,6%, mientras que el Nikkei 225

saltó un 2,3%, subiendo por tercer día consecutivo hasta alcanzar un nuevo máximo. El yen también se fortalecía por segundo día consecutivo.

Las ganancias impulsaron al índice MSCI All-Country World Index un 0,2% al alza, hasta alcanzar un nuevo récord.

Los futuros de las acciones estadounidenses se enfriaron tras dos días de subidas, con los futuros e-mini del S&P 500

bajando un 0,1%, lo que compensó parcialmente las ganancias registradas en Wall Street durante la noche. El lunes, el S&P 500

subía un 0,5% y el Nasdaq Composite

ganaba un 0,9%, mientras las acciones tecnológicas se recuperaban tras la venta masiva provocada por la inteligencia artificial la semana pasada.

"En general, somos bastante optimistas sobre la situación económica, aunque vemos algunas grietas", afirmó Kees Verbaas, director global de renta variable fundamental de Robeco.

"Los programas de inversión de las grandes empresas están aumentando en lugar de disminuir... lo que normalmente es bueno para la actividad económica", añadió. "Gran parte de la cadena de suministro de la inteligencia artificial solo es posible gracias a los mercados emergentes".

Con varios informes económicos críticos de EEUU que se publicarán esta semana, incluidos los datos retrasados sobre las nóminas, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó el lunes que el aumento del empleo podría ser menor en los próximos meses, mientras las políticas de inmigración del Gobierno de Trump ralentizan el crecimiento del empleo y las nuevas herramientas de IA impulsan la productividad. Frente al yen, el dólar estadounidense bajó un 0,4%, hasta los 155,315 yenes.

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas, bajaba un 0,1% y se situaba cerca de sus niveles más bajos del mes, en 96,86.

El índice registró el lunes su mayor caída diaria en dos semanas, tras un artículo de Bloomberg News en el que se indicaba que los reguladores chinos aconsejaban a las instituciones financieras que redujeran sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense debido a la preocupación por la concentración y la volatilidad del mercado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el lunes que altos responsables del Tesoro de EEUU visitaron China la semana pasada "para fortalecer los canales de comunicación" entre Washington y Pekín.

Frente al yuan del mercado internacional

, el dólar cerró con una caída del 0,1%, a 6,9092 yuanes. "Elevar el papel global del renminbi está ganando importancia en la agenda política", escribieron los analistas de Alpine Macro en una nota de investigación. "El objetivo principal de Pekín no es desafiar el dominio del dólar, sino reducir la vulnerabilidad frente a él".

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo estable en el 4,184%.

Los precios del mercado siguen indicando que la Reserva Federal mantendrá los tipos sin cambios hasta junio. Los futuros de los tipos de la Fed están valorando una probabilidad implícita del 17,7% de que se produzca un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión de dos días del banco central estadounidense, que finaliza el 18 de marzo, frente al 18,4% del viernes, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Los mercados indonesios se mantenían estables durante toda la jornada bursátil en Yakarta, con un alza del 1% y sin verse afectados en gran medida por la decisión de FTSE Russell de posponer la revisión prevista del índice. El mes pasado, su mayor rival, MSCI, advirtió de que el país corría el riesgo de ser rebajado a la categoría de "frontera" por cuestiones de transparencia de datos.

En los mercados de materias primas, el crudo Brent seguía estable en 69,06 dólares.

El oro retrocedía un 0,6% hasta los 5.033,752 dólares por onza, mientras que la plata perdía un 1,9% hasta los 81,75 dólares por onza.

El bitcóin caía un 1,7% hasta los 69.192,52 dólares, mientras que el éter se desplomaba un 3,7% hasta los 2.042,73 dólares.

(Información de Gregor Stuart Hunter y Stella Qiu; edición de Shri Navaratnam y Sam Holmes; editado en español por Patrycja Dobrowolska)