MERCADOS GLOBALES Las acciones suben mientras perspectivas de la Fed hacen bajar rendimientos en EEUU

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 3 dic (Reuters) -

Las acciones mundiales subían, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense caían después de que débiles datos económicos consolidaran las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* Los valores de Wall Street registraban ganancias en unas operaciones agitadas. Los valores energéticos, financieros y de materiales eran los que más subían, mientras que los tecnológicos y los inmobiliarios eran los principales lastres.

* A las 1711 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 216,92 puntos, o un 0,46%, a 47.691,38 unidades, el índice S&P 500 ganaba 7,05 puntos, o un 0,10%, a 6.836,42 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 11,94 puntos, o un 0,05%, a 23.401,73 unidades.

* El índice europeo STOXX 600 subió un 0,13%, mientras que el FTSE londinense bajó un 0,03% y el DAX alemán subió un 0,13%. El índice MSCI de valores de todo el mundo ganaba un 0,17%.

* Los datos mostraron que el empleo privado estadounidense disminuyó en 32.000 puestos de trabajo el mes pasado, frente a la estimación de un crecimiento de 10.000 empleos según los economistas encuestados por Reuters.

* La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caía 1,5 puntos básicos, a 4,073%. El rendimiento de las notas a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de la Reserva Federal, bajaba 1,6 puntos básicos, a 3,5%.

* Los mercados valoran en un 89% la probabilidad de un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, según la herramienta FedWatch de CME.

* En los mercados de divisas, el euro alcanzó un máximo de seis semanas frente al dólar, impulsado por los datos que muestran una expansión de la actividad empresarial en la zona euro. La moneda única subía un 0,33% a 1,1661 dólares.

* El índice dólar se encaminaba a su novena sesión consecutiva de descensos frente a las principales divisas, lastrado por las expectativas de recortes de tasas. El índice caía un 0,39% a 98,92.

* Frente al yen japonés, el dólar se debilitaba un 0,47% a 155,11 yenes.

* Los futuros del crudo Brent subían un 1,18% a 63,19 dólares por barril, y el crudo estadounidense ganaba un 1,4% a 59,46 dólares por barril. El oro al contado sumaba un 0,22% a 4.216,57 dólares la onza.

* El bitcóin, que se ha desplomado casi un tercio desde principios de octubre, ganaba un 0,28% a 91.878,30 dólares.

(Reporte adicional de Rae Wee en Singapur)