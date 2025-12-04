MERCADOS GLOBALES: Las acciones suben y el dólar amplía racha negativa; mercados evalúan recortes de tasas

(Actualiza con sesión en Wall Street)

Por Chibuike Oguh y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 4 dic (Reuters) -

Las acciones mundiales subían el jueves, impulsadas por las expectativas de que un recorte de tasas de interés en Estados Unidos apoye a la mayor economía del mundo después de que datos mostraron que el empleo se está ralentizando, mientras el dólar bajaba y se encaminaba a su décimo día consecutivo de pérdidas.

* Las acciones estadounidenses perdían terreno en las primeras operaciones tras dos sesiones consecutivas de ganancias, con el índice S&P 500 casi plano. Los valores de los sectores sanitario, de consumo discrecional y de materiales sufrían las mayores pérdidas, mientras que los inmobiliarios, financieros y de servicios públicos avanzaban.

* A las 1634 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 53,02 puntos, o un 0,11%, a 47.829,88 unidades, el índice S&P 500 perdía 4,02 puntos, o un 0,06%, a 6.845,70 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 0,75 puntos, o un 0,00%, a 23.453,35 unidades.

* En Europa, el STOXX 600 subió un 0,42% y se encaminaba a una modesta ganancia semanal. El índice londinense FTSE 100 ganó un 0,16%, mientras que el DAX alemán avanzó un 0,45%. El índice MSCI de valores de todo el mundo sumaba un 0,18%.

* Las acciones japonesas subieron con fuerza después de que una subasta de deuda pública atrajo una fuerte demanda de los inversores, lo que contribuyó a marcar el tono del mercado de renta variable en general. El Nikkei subió un 2,33%.

* En Estados Unidos, los datos de nóminas privadas sufrieron su mayor caída en más de dos años y medio y una encuesta mostró que la actividad del sector de servicios se mantuvo estable en noviembre, mientras que la contratación se ralentizó.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal apuntan a una probabilidad cercana al 90% de un recorte de tasas de un cuarto de punto al final de la próxima reunión de la Reserva Federal, el 10 de diciembre, frente al 83,4% de hace una semana.

* El índice dólar, que sigue la evolución de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras seis monedas, bajaba un 0,08%, encaminándose a su décima caída diaria consecutiva, lo que supone su mayor racha de pérdidas desde al menos 1971, según datos de LSEG.

* El dólar caía un 0,28% frente a la moneda japonesa, que registra su mayor avance semanal frente a la divisa estadounidense en más de dos meses, a 154,8 yenes.

* En tanto, el dólar subía un 0,18% a 7,070 yuanes en las operaciones extraterritoriales en Hong Kong. El miércoles, la divisa china alcanzó su nivel más alto frente al dólar en más de un año.

* Los metales preciosos cedían terreno tras una reciente racha alcista. El oro bajaba un 0,28% a US$4.195 la onza, mientras que la plata caía un 2,4% a US$57,03 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$58,98 el martes.

* El crudo Brent subía un 0,06% a US$62,71 el barril. (Reporte de Chibuike Oguh en Nueva York y Gregor Stuart Hunter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)