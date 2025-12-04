MERCADOS GLOBALES Las acciones suben y el dólar se encamina a su décimo día de pérdidas a la espera de la Fed

Por Gregor Stuart Hunter y Amanda Cooper

SINGAPUR/LONDRES, 4 dic (Reuters) - Las acciones mundiales subían el jueves por las expectativas de que un recorte de tasas en Estados Unidos la próxima semana apoye a la mayor economía del mundo, después de que una serie de datos mostraron que el empleo se está ralentizando, mientras que el dólar caía por décimo día consecutivo, a punto de encadenar su racha de pérdidas más larga en más de 50 años.

* Las acciones japonesas subieron con fuerza después de que una subasta de deuda pública atrajo una fuerte demanda de los inversores, lo que contribuyó a marcar el tono del mercado de renta variable en general. En Europa, el STOXX 600 subía un 0,1% y aún se encamina a una modesta ganancia semanal.

* Los futuros de las acciones estadounidenses operaban planos, lo que sugiere un comienzo estable de la negociación más tarde.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 89% de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del banco central estadounidense del 10 de diciembre, frente al 83,4% de hace una semana.

* El índice dólar, que sigue la evolución de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras seis monedas, bajaba un 0,05%, encaminándose a su décima caída diaria consecutiva, lo que supone su racha de pérdidas más larga desde al menos 1971, según datos de LSEG.

* La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subía 2,7 puntos básicos, a 4,083%, después de que el Financial Times informó el miércoles que los inversores en bonos habían expresado al Tesoro estadounidense su preocupación por que Kevin Hassett, candidato a sustituir a Jerome Powell como presidente de la Fed el próximo año, pudiera recortar agresivamente los tipos de interés para alinearse con las preferencias del presidente Donald Trump.

* "Es probable que Hassett tenga el mismo problema que tiene actualmente el gobernador (Stephen) Miran si abogara por cualquier reducción de tipos jumbo ultra-acomodaticias. A saber, que a menos que haya un argumento económico coherente para tal acción política, simplemente no será capaz de reunir los votos de suficientes miembros del FOMC en apoyo de tal movimiento", dijo Michael Brown, estratega senior de investigación de Pepperstone.

* El dólar bajaba un 0,3% a 154,825 yenes, mientras la moneda japonesa registra su mayor avance semanal frente a la divisa estadounidense en más de dos meses.

* En tanto, el dólar subía un 0,1% a 7,0664 yuanes en las operaciones offshore en Hong Kong. El miércoles, la divisa china alcanzó su nivel más alto frente al dólar en más de un año.

* El oro bajaba un 0,2% a US$4.199 la onza, mientras que la plata caía US$1,8 a US$57,4 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$58,98 el miércoles.

* El crudo Brent subía un 0,2% a US$62,79 el barril. (Reporte de Gregor Stuart Hunter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)