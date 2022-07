Mercados globales-las acciones suben y el euro anota leve alza en una gran semana para los mercados

* Gr√°fico: Rendimiento global de activos http://tmsnrt.rs/2yaDPgn

* Gr√°fico: Tipos de cambio en el mundo http://tmsnrt.rs/2egbfVh

Por Saikat Chatterjee

LONDRES, 18 jul (Reuters) - Los mercados bursátiles mundiales tenían un comienzo sólido el lunes y el euro se alejaba de la paridad, ya que los participantes en el mercado reducían las apuestas sobre la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal la próxima semana y debido al optimismo generado por las promesas del banco central chino de apoyar a la economía local.

* Los futuros de las acciones estadounidenses subían más de un 1%, mientras que los índices bursátiles europeos ganaban en una gran semana para la región.

* El Banco Central Europeo subirá las tasas por primera vez en más de una década el jueves, el mismo día en que el bloque espera que Rusia reanude el suministro de gas. Italia, por su parte, vuelve a estar inmersa en una crisis política.

* Los operadores también esperan una subida de las tasas de interés de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la próxima semana, después de coquetear con la posibilidad de un movimiento de 100 puntos básicos para frenar la inflación.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 1,3% a las 1030 GMT, tras registrar una caída del 0,8% la semana pasada. Las ganancias del lunes eran generalizadas y estaban lideradas por las mineras, los valores energéticos y los bancos.

* Los costos de endeudamiento de Italia se disparaban el lunes y la prima que los inversores exigen por mantener la deuda italiana frente al papel alemán, más seguro, era la más amplia en un mes, a medida que la agitación política en la cuarta mayor economía de Europa se intensificaba.

* El primer ministro Mario Draghi intentó dimitir de su cargo el jueves después de que el Movimiento 5 Estrellas, socio de la coalición, no le apoyó en una moción de confianza. La dimisión de Draghi fue rechazada por el presidente italiano.

* Se espera que Draghi se dirija al parlamento el mi√©rcoles, pero el rendimiento de los bonos italianos a 10 a√Īos sub√≠a 10 puntos b√°sicos (pb) el lunes hasta alcanzar el 3,48% , empujando el estrecho margen sobre los rendimientos del Bund alem√°n a su nivel m√°s amplio en m√°s de un mes, en torno a 235 pb.

* La subida del viernes en Wall Street repercutía en los mercados mundiales y el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico sin considerar a Japón subió un 1,4%, tras haber perdido un 3,5% la semana pasada. Su mayor alza diaria en casi dos meses se dio también por un salto en las acciones chinas, ya que los reguladores animaron a los prestamistas a ampliar los créditos a proyectos inmobiliarios cualificados.

* Un índice más amplio de acciones mundiales subía un 0,4%

* Los valores chinos subieron un 1,0%, ya que el director del banco central del país se comprometió a ayudar a la economía, aunque Shanghái también anunció más pruebas de coronavirus.

* Las ganancias corporativas serán el centro de atención esta semana, ya que Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, International Business Corp, Netflix Inc, Tesla Inc.O y Twitter Inc reportan resultados.

* De las 35 empresas del S&P 500 que han presentado informes, el 80% ha superado las expectativas de los analistas, seg√ļn Refinitiv. Los analistas esperan ahora un crecimiento interanual de los beneficios en el segundo trimestre del 5,6%, frente al 6,8% al inicio del trimestre.

* La subida de las tasas de interés y la firmeza del dólar han sido un importante lastre para el oro, que se ha estancado en los 1.713 dólares la onza, tras perder un 2% la semana pasada.

* Tras una caída inicial, el crudo Brent subía 2,54 dólares, o un 2,5%, a 103,70 dólares por barril, después de haber ganado un 2,1% el viernes.

(Reporte adicional de Marc Jones en Londres; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)