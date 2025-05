Mercados globales-las acciones y el dólar caen, mientras el petróleo repunta con fuerza

(.)

Por Sinéad Carew y Samuel Indyk

NUEVA YORK/LONDRES, 6 mayo (Reuters) - Las bolsas mundiales caían el martes, mientras que el dólar retrocedía ante la impaciencia de los inversores por conocer las políticas comerciales de Estados Unidos y los futuros del crudo se recuperaban tras las ventas de la víspera.

* El índice de acciones mundiales de MSCI perdía 0,39 puntos, o un 0,16%, a 844,82 unidades, recuperando parte del terreno perdido después de que el líder conservador alemán Friedrich Merz fue elegido canciller por el Parlamento en segunda ronda, tras una inesperada derrota en su primer intento.

* El DAX alemán, que llegó a caer un 2%, recuperó algo de terreno tras la votación y acabó cediendo un 0,5%.

* La atención sigue más centrada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo, y en particular China, su mayor socio comercial. No obstante, la ausencia de detalles hacía mella en la paciencia de los inversores.

* "Cuando se insinúan acuerdos pero no se anuncian realmente (...) el mercado vuelve a un tono pesimista más negativo. No es sólo que se insinúen y no se anuncien. Es que se insinúan, pero sin detalles", dijo Rick Meckler, de Cherry Lane Investments, en New Vernon, Nueva Jersey.

* Los principales índices de Wall Street restaban más de un 0,3%.

* La Reserva Federal empieza el martes su reunión de política monetaria, de dos días de duración, en la que se espera que mantenga las tasas de interés, pero la atención de los inversores se centrará en los comentarios de las autoridades de la entidad sobre cómo afrontarán la incertidumbre comercial.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense operaba mixto en un comercio moderado antes de la cita de la Fed. El retorno de las notas a 10 años subía 1,2 puntos básicos, al 4,355%; el de las notas a 30 años ganaba 3,5 puntos básicos, al 4,8643%; y el de la deuda a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, cedía 4,6 puntos básicos, al 3,795%.

* Las erráticas políticas comerciales de Trump han alimentado importantes oleadas de ventas de dólares desde abril, mientras los inversores se alejaban de los activos estadounidenses, impulsando al euro, al yen y al franco suizo.

* El índice dólar perdía un 0,38%, a 99,43 unidades. El euro subía un 0,27%, a 1,1346 dólares, mientras que la moneda estadounidense restaba un 0,6% ante su par japonés, a 142,84 unidades, y la libra esterlina subía un 0,56%, a 1,3366 dólares.

* Los precios del crudo se disparaban un 4% gracias a factores técnicos y a la compras de oportunidad, después de que la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción hizo caer los precios el lunes, aunque persiste la preocupación por un excedente en el mercado.

* Los precios del oro tocaron máximos de dos semanas. El oro al contado trepaba un 1,89%, a 3.396,7 dólares por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 2,49%, a 3.393,60 dólares. (Editado en español por Carlos Serrano)