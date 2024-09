Mercados globales-las acciones y las divisas optan por la cautela a la espera del empleo de eeuu

Por Wayne Cole

SÍDNEY, 2 sep (Reuters) - Los mercados bursátiles asiáticos se mantenían moderados el lunes, mientras los inversores se preparaban para una semana repleta de datos, que culminará con un informe sobre el empleo en Estados Unidos que podría decidir si el recorte de tipos previsto para este mes será moderado o a gran escala. El festivo en Estados Unidos y Canadá hizo que la liquidez fuera escasa, mientras que la victoria de la extrema derecha en las elecciones regionales alemanas añadieron una nueva capa de incertidumbre política. El dólar se aferró a gran parte de las ganancias logradas el viernes después de que unas cifras de gasto optimistas llevaran a los mercados a recortar la posibilidad de una relajación de medio punto por parte de la Reserva Federal. Los futuros prevén un recorte de 25 puntos básicos el 18 de septiembre, e implican una probabilidad del 33% de 50 puntos básicos. También se prevén recortes de 100 puntos básicos para diciembre y de 120 puntos básicos para 2025.

Se espera que el Banco de Canadá vuelva a recortar los tipos el miércoles, con una probabilidad del 22% de 50 puntos básicos. Para la Reserva Federal será crucial el informe de nóminas de Estados Unidos del viernes, en el que los analistas esperan un aumento de 165.000 puestos de trabajo y un descenso de la tasa de desempleo al 4,2%. Según Christian Keller, economista de Barclays, "los riesgos de cara a esta publicación crucial parecen muy asimétricos, ya que es muy poco probable que un informe sólido haga descarrilar el recorte de septiembre". "Por el contrario, un informe débil probablemente validaría la narrativa popular de que la economía y el mercado laboral de EEUU están en el precipicio, necesitando un ciclo de recortes rápido y profundo, lo que llevaría a otra fuerte revalorización". El gobernador de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, hablarán tras los datos de empleo, lo que dará al mercado una reacción casi instantánea.

También serán importantes esta semana las encuestas ISM, las ofertas de empleo JOLTS y ADP, el comercio y el Libro Beige de la Fed. Estos riesgos mantenían con cierta cautela a los inversores, con los futuros del S&P 500 perdiendo un 0,1% y los futuros del Nasdaq un 0,2%.

El dólar encuentra apoyo los futuros del eurostoxx 50 se mantenían planos, mientras que los futuros del ftse sumaban un 0,3%. los mercados asiáticos se esforzaban por seguir la subida del viernes en wall street, y el nikkei japonés borraba las ganancias iniciales y se mantenía casi sin cambios, tras haber subido un 8,7% la semana pasada. el índice msci más amplio de acciones de asia-pacífico, que no incluye japón, bajaba un 0,4%, mientras que las bolsas surcoreanas se revalorizaban un 0,3%. las bolsas chinas perdían un 1,2%, lideradas por las pérdidas del sector inmobiliario, después de que una encuesta mostrara que el crecimiento de los precios de la vivienda se había ralentizado. las acciones de new world development , uno de los principales promotores inmobiliarios de hong kong, se desplomaban un 14% tras estimar una pérdida neta. la encuesta caixin sobre la industria manufacturera mostró un repunte hasta el 50,4 en agosto, superando las previsiones de 50,0. las encuestas sobre las fábricas de japón y corea del sur mostraron una mejora de la actividad. los bonos del tesoro al contado no se negociaron durante las vacaciones, mientras que los futuros del tesoro se movieron poco. la rentabilidad a diez años se situaba en el 3,914% tras subir a raíz de los datos de inflación y gasto del viernes. esta subida apuntalaba la cotización del dólar estadounidense, que se situaba en 146,08 yenes, tras subir un 1,2% la semana pasada, y ahora se enfrenta a una resistencia en torno a 148,54. el euro se estancaba en 1,1045 dólares, tras perder un 1,3% la semana pasada, y la incertidumbre política en alemania no ayudó. se considera seguro que el banco central europeo (bce) recortará sus tipos en un cuarto de punto la semana que viene, tras las benignas cifras de inflación de la ue. "sin embargo, el camino a seguir no está tan claro, ya que los mercados financieros están valorando recortes de entre 1 y 1,5 puntos en las dos reuniones restantes del año", dijo joseph capurso, responsable de economía internacional de cba.

"Tenemos un recorte más en 2024 después de septiembre, pero reconocemos que estará muy reñido entre uno o dos recortes más". La firmeza del dólar, unida a la subida de los rendimientos de los bonos, presionaba a los precios del oro, que se situaban en 2.497 dólares la onza, por debajo de su reciente máximo histórico de 2.531,60 dólares. Los precios del petróleo perdían más terreno mientras el mercado ponderaba la perspectiva de un aumento de la oferta por parte de la OPEP+ en octubre. El Brent retrocedía 59 centavos, a 76,34 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense perdía 51 centavos, a 73,04 dólares por barril.

(Información de Wayne Cole; editado por Shri Navaratnam y Sam Holmes; editado en español por Mireia Merino)

Reuters