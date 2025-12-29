MERCADOS GLOBALES. Las bolsas asiáticas, al alza y los preciosos, en máximos por posible bajada de tipos

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 29 dic (Reuters) -

Las bolsas asiáticas alcanzaban el lunes máximos de seis semanas, mientras el dólar se acercaba a su nivel más bajo en casi tres meses por las expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés el próximo año, que también han provocado un fuerte repunte de los metales preciosos. El lunes, la plata superaba por primera vez los US$80 por onza en una sesión volátil, mientras que el platino y el paladio caían con fuerza tras alcanzar máximos históricos. El oro caía un 0,45%, pero ha superado repetidamente máximos históricos este año y va camino de registrar su mayor subida anual desde 1979, con un alza superior al 72%. Charu Chanana, estratega de inversiones de Saxo, dijo que los metales preciosos se han visto impulsados este año por una poderosa combinación de vientos favorables a los recortes de tipos y la cobertura frente a la incertidumbre geopolítica y fiscal.

"Si añadimos las preocupaciones por la oferta, el movimiento se ha vuelto parabólico. Pero la subida casi vertical de finales de año, especialmente de la plata, también aumenta el riesgo de una mayor volatilidad. A corto plazo, el riesgo es técnico y de posicionamiento".

Según Chanana, el panorama general de los metales preciosos sigue siendo positivo, debido a la inquietud fiscal y geopolítica y a la continua demanda de diversificación.

"Esto significa que cualquier retroceso puede ser visto como una oportunidad para que los inversores a largo plazo reconstruyan su exposición", dijo.

La geopolítica volvió a estar en la mente de los inversores después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reuniera con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para mantener conversaciones positivas, aunque todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo

Mientras tanto, los militares chinos desplegaron unidades del ejército, la marina, la fuerza aérea y la artillería alrededor de Taiwán el lunes para sus simulacros "Misión Justicia 2025", mientras la isla prometía defender la democracia.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Sam Holmes y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)