MERCADOS GLOBALES. Las bolsas asiáticas caen ante dudas por la IA a la espera de los bancos centrales

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 18 dic (Reuters) -

Las bolsas asiáticas caían el jueves, mientras que el sector tecnológico se vio afectado por la renovada preocupación sobre el gasto en inteligencia artificial y los inversores se preparaban para una oleada de reuniones de los bancos centrales que pondrán de relieve las divergencias políticas en todo el mundo.

Las tensiones geopolíticas están sacudiendo los mercados de materias primas. Los precios del petróleo ampliaban un rebote desde mínimos de cinco años después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. La plata alcanzaba un nuevo récord que ayudó a subir al oro. La libra esterlina mantenía las pérdidas después de que una inesperada caída de la inflación en Reino Unido prácticamente garantizara un recorte de tipos por parte del Banco de Inglaterra durante el día.

El Banco Central Europeo, el Norges Bank y el Riksbank también darán a conocer sus decisiones políticas el jueves, centrándose en las perspectivas, mientras se espera que los tres mantengan los tipos estables. En la región, los operadores se preparan para una subida de tipos en Japón el viernes, aunque hay menos certeza sobre el ritmo de endurecimiento el próximo año.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, descendía un 0,3%, mientras que Corea del Sur bajaba un 1,2% y el índice Hang Seng de Hong Kong retrocedía un 0,4%. El Nikkei japonés bajaba un 1,1%. La cautela en Asia se extenderá a Europa cuando abran los mercados. Tanto los futuros del EURO STOXX 50 como los del FTSE bajaban un 0,1%. Los futuros del Nasdaq ganaban un 0,3% y los futuros del S&P 500 avanzaban un 0,1%, después de una venta impulsada por el sector tecnológico en Wall Street, en un momento en que los inversores se enfrentaron a las renovadas preocupaciones sobre el gasto récord en inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia, una de las principales empresas de inteligencia artificial, se desplomaban un 3,8%. Oracle se desplomaba un 5,4% tras anunciar que un acuerdo de capital para apoyar un proyecto de centro de datos no incluiría a un socio clave, Blue Owl Capital. El valor se ha desplomado casi un 50% desde mediados de septiembre, cuando el acuerdo con OpenAI provocó un repunte del 35% en un solo día.

"Oracle seguía siendo la principal fuente de ansiedad... Este revés más reciente ha acentuado el escepticismo de los inversores en torno al agresivo desarrollo de la infraestructura de IA de Oracle", afirma Tony Sycamore, analista de IG, quien añade que ahora mantiene una postura más neutral sobre el Nasdaq 100.

"Las preocupaciones sobre el aumento del gasto en capital, la fuerte deuda, los retrasos en la construcción, el enorme consumo de efectivo de OpenAI y las ganancias mixtas del segundo trimestre han erosionado la confianza, posicionando a Oracle como el niño del cartel del desvanecimiento del bombo de la infraestructura de IA".

LA SORPRESA DE LA INFLACIÓN REFUERZA LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE UNA BAJADA DE TIPOS POR PARTE DEL BANCO DE INGLATERRA

En el frente de la política monetaria en Estados Unidos, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que se espera que sea entrevistado por Trump como candidato a la próxima presidencia de la Fed, dijo que el banco central tiene margen para bajar los tipos de interés ante las señales de debilidad del mercado laboral.

Trump dijo el miércoles por la noche que el próximo presidente de la Fed será alguien que crea en una bajada «considerable» de los tipos de interés. La Fed solo ha anticipado una bajada de tipos para el próximo año.

Los inversores también están pendientes del informe sobre la inflación en Estados Unidos correspondiente a noviembre, que se publicará a lo largo del día y que no incluirá la medida intermensual, ya que el cierre récord del Gobierno impidió la recopilación de datos para octubre. Las previsiones se centran en un aumento anual del 3% de la inflación subyacente el mes pasado.

En los mercados de divisas, la libra esterlina se mantenía en 1,3370 dólares, tras caer hasta 1,3313 dólares durante la noche, después de que los datos mostraran que la inflación británica se ralentizó mucho más de lo previsto, hasta el 3,2% en noviembre, su nivel más bajo desde marzo.

Esto no hizo más que reforzar los argumentos a favor de una bajada de tipos por parte del Banco de Inglaterra el jueves, que el mercado descuenta al 98%. El euro se mantenía estable en 1,1742 dólares, no muy lejos del máximo de tres meses de 1,18 dólares, a la espera de la decisión sobre política monetaria del Banco Central Europeo, donde no se esperan cambios. Los bonos del Tesoro subían ligeramente.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años caían 2 puntos básicos (Edición de Shri Navaratnam y Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)